Válka civilizací aneb život s cizincem

Co ta ženská čekala, když si vzala cizáka?! Taková je většinou reakce zejména starších ročníků, když se soužití dvou lidí pocházejících z rozdílných kultur prostě nevyvede. "Co čekala? Že si bere muže, kterého miluje a který miluje ji, že budou mít kupu dětí (nebo ne) a budou spolu žít šťastně až do konce. Myslím, že žádná a nejen česká holka není tak pitomá, aby podstupovala martyrium už jen s vyřízením svatby nebo posléze trvalého pobytu pro svého drahého "cizáka", kdyby si myslela, že to spěje k zániku. Je to asi naivní, ale s tím, že ji muž bude chtít přetvořit podle svých kulturních hodnot nebo ji dokonce začne týrat, protože je jen žena a teď už vlastně jeho majetek, opravdu nikdo nepočítá," upozorňuje psycholog Jeroným Klimeš.

Uhlazený Anglán jen na oko

Myslíte si, že soužití s mužem ze západu bude bez problémů? To samé si myslela i Martina, když se seznámila s galantním a úspěšným Ianem z Velké Británie. Dva roky oba pendlovali mezi Londýnem a Prahou. Pak položil na stůl atraktivní nabídku: přestěhuj se ke mně, zaměstnám tě ve své firmě. Martina neváhala. Vždy chtěla žít v cizině. Problémem nebyl ani cizí jazyk. Angličtinu měla v malíčku.

"Byl to velmi hezký vztah, všechno klapalo bezvadně. Tedy zpočátku," říká Martina. Západní muži nejsou zvyklí na perfektní domácí servis. Jen málokoho doma vychovávají v domnění, že se o něj v budoucnu bude starat partnerka. Ian si však domů přivezl Češku, o kterých slyšel, že jsou zvyklé dělat doma hospodyně. "A já to přijala hned. Oblékla si zástěru, nažhavila žehličku a začala mu podstrojovat," lituje Martina.

A její partner si na to samozřejmě velmi rychle zvykl, začal vyžadovat perfektní zázemí a jí se to přestalo líbit. "Vrcholem bylo, když začal naléhat, abych zůstala doma, že nás oba hravě uživí. Také mi dost vadilo, jak podceňuje země východní Evropy. Mluvil o nás s velkým despektem. Jistě, Západ je mnohem rozvinutější, ale uráželo mě to. Najednou jsem měla pocit, že v naší komunikaci neexistují žádné opěrné body, že se nemáme čeho chytit a chybí nám společná minulost a témata," vypráví Martina. Po roce soužití a asi sté nadávce do východní nuly sbalila kufry a je zpátky doma.

Ale nám to klape

Liliana z práce domů spěchá, protože má na hlavě šátek a lidi na ni pokřikují: "Haré Krišna, jeptiška!" A občas taky: "Salám!" Doma, ve třípokojovém panelákovém bytě, je lépe. Liliana se před sedmi lety vdala za muslima. Zamilovala se do Alžířana a po roce známosti si ho vzala. Kvůli své lásce, pravda, konvertovala k islámu, ale problém v tom rozhodně nevidí. V burce chodit nemusí a šátek jí vůbec nevadí. Svůj současný život naopak momentálně považuje za velice šťastný.

Výhody soužití s cizincem Při hádce mu můžete říci, co si o něm myslíte. Budete-li na něj samozřejmě česky a s úsměvem pokřikovat, ať tu svíčkovou, co jste tři hodiny vařila, klidně nechá a vrátí ke svým žabím stehýnkům (Francouz), bratwurstu (Němec) nebo broukům (kdokoli), nebude vám rozumět.

Vnese do vašeho života mnoho nového: poznáte nová místa, jinou kuchyni, jiné zvyky a tradice. Otázka ovšem je, jestli o to tak moc stojíte...

U vás doma nikdy nezavládne stereotyp. Časem zjistíte, že máte, rozdílné názory opravdu skoro na všechno (ale to u déle trvajících manželství někdy platí taky).

"Všichni se mě ptají, jestli mě manžel netýrá. Všichni si manželství s muslimem představují jako thriller plný násilí. Jakože mě manžel nejdříve po návratu z práce zbije, pak se nají a nakonec mě znásilní. A já celou dobu mlčím a nejlépe spím v kuchyni na zemi," zlobí se Liliana. "Já musím naopak říci, že těch osm let, co žiju s Úsumem, jsou ty nejšťastnější roky v mém životě. Je ke mně pozorný, milý, pracuje a navíc mi v pohodě pomáhá i s dětmi a domácností. Je to pro něj přirozené stejně jako respekt ke mně jako k ženě. A to jsem v předchozím vztahu se stejně starým spolužákem rozhodně neměla. Ten ve mně viděl hlavně hospodyni," dodává Liliana. A trochu tím potvrzuje teorii, že až tak úplně o etnikum či náboženskou příslušnost nejde, záleží na jednotlivci.

Čeští muži vs. cizinci

Rodinný poradce Petr Šmolka varuje, že ženy inklinují hlavně k cizincům žijícím na Západě. Představují pro nás dobrou partii, protože na první pohled jsou velmi empatičtí, umí se chovat, starají se o rodinu a v neposlední době o sebe víc dbají, než jejich čeští soukmenovci v ponožkách a sandálech nebo tričku zastrčeném do nepadnoucích džín.

Jenže ne každý západní cizinec musí být až tak dobrá partie. Náš pohled může být podle něj zkreslený tím, jaký vzorek mužů posuzujeme. Zda bohaté a vzdělané muže z velkých měst, nebo ty ostatní. "Pak by možná mnohá žena změnila názor a vzala ráda zavděk Pepou z vedlejší ulice," myslí si odborník.

Nevýhody soužití s cizincem Těžko si s ním popovídáte o tom, jaké české pohádky měl jako dítě nejraději, jestli Popelku nebo Prince a večernici.

Občas si nebudete rozumět. Hlavně, když vám bude tvrdit, že s kamarádem mluví jejich nářečím, kde se "jdeme na noční pařbu" řekne hodně podobně jako "musíme zůstat v kanceláři přesčas".

Nebude rozněžňovat, až český herec konečně dostane Oscara. A vy ho budete chtít zabít, až bude skákat radostí, protože jeho krajané právě ve fotbale "vykostili ty český chudinky".

Na druhé straně připouští, že český muž má opravdu co dohánět. Podle něj totiž česká mužská populace ve druhé polovině minulého století značně zdegenerovala, a to především ve vlastnostech, které ženy očekávají. "

Od schopnosti zajistit a ochránit rodinu přes přiměřenou dávku rozhodnosti až k obecnému umění chovat se k ženám. Na obranu nás nebohých mužíčků je snad možné dodat, že jsme skutečně mnohdy ani neměli možnost si nic z toho osvojit. Chyběly nám totiž imponující mužské vzory. V řadě rodin otec zcela absentoval, ve zbývajících byl často v jakési okrajové pozici a výchova spočívala především na ženách," popisuje.

"Dílo zkázy pak dokonala kolektivní zařízení – jesle, školky, škola, kde pravděpodobnost setkání s imponujícím mužským vzorem byla zhruba stejně velká, jako že se tam potkají s E.T. mimozemšťanem." V posledních letech však přece jen podle Šmolky dochází k mírnému pokroku. "Resuscitovaný skauting a pár dalších volnočasových organizací nabízí klukům vzory, jimž by se mohli chtít podobat."