Valentýnskými sny jsou Clooney a Spearsová

14:19 , aktualizováno 14:19

Hollywoodský krasavec George Clooney a popová hvězda Britney Spearsová jsou pro letošní rok nejžádanějšími valentýnskými sny. Vyplývá to z posledních výsledků exkluzivního průzkumu na stránkách nejnavštěvovanější internetové seznamky www.date.com. "Jak se zdá, většina lidí, kteří budou letos na svatého Valentýna sami, by si ideální večer při svíčkách představovala právě po boku filmového Batmana, nebo interpretky hitu Baby, One More Time," prohlašují zástupci seznamovacího serveru.