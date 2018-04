Valentýnský čtenářský příběh: Zelená pro lásku

Dnes vám přinášíme další čtenářský příběh na valentýnské téma. Tentokrát ten, který se umístil na 2. místě: Každý den ta samá rutina. Ráno vstát, jít do práce, tam to nějak přežít a jet domů. Od té doby, co jsem se rozešla s Filipem, mě nic netěšilo. Tedy až na ty mikrookamžiky určité dny v týdnu.