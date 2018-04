Valentýnský čtenářský příběh: Os(t)udný den

Nedávno jsme s mým milovaným partnerem zažili opravdu horké chvilky. Já i partner jsme studující a zatím bydlíme s rodiči, proto si plánujeme společné chvilky tak, abychom nebyli rušeni. Tak jsme si naplánovali i ten os(t)udný den, kdy se měl můj táta vrátit až v pět hodin odpoledne. Ale zrovna toho dne měl lékaře, o čemž jsem bohužel neměla nejmenší tušení.

Po dvou hodinách nejvyšší možné rozkoše nás nepříjemně vyrušil štěkot psů a o minutu později tátovo klepání na dveře pokoje. Celá zkoprnělá jsem zavolala, ať chvíli počká, a honem jsme se oblékli. Důkazní materiál v podobě "kamarádů" z přírodního kaučukového latexu jsem uložila do igelitky a hodila v rychlosti do koše vedle postele. Vyšli jsme z pokoje a přítel odjel domů.

Můj otec dělal jakoby nic, za což jsem mu v takových situacích vděčná. To jsem ale netušila, že největší zkouška teprve přijde, protože dveře do mého pokoje zůstaly otevřené. Mé dvě fenky, jedna z nich sotva půlroční, bleskurychle využily situace a objevily důkazní materiál. Fenečky si bohužel usmyslely, že by byla škoda ho neukázat i ostatním. Vytahaly igelitku a její obsah systematicky rozmístily v obývacím pokoji. A bohužel si toho jako první všiml právě můj nebohý otec.

valentýnské výhry Vítěz čtenářské valentýnské soutěže získá poukaz na víkend pro dva v luxusním My hotelu v Lednici a pět nejlepších autorů navíc odměníme sladkým srdcem plným pralinek Milka .

Když mě na to nenápadně upozornil slovy: "Pojď se podívat, co to tu vytahaly", ani ve snu by mě nenapadlo, o co jde. Ale pak jsem to uviděla na vlastní oči. Rudá jak rak od hlavy až k patě jsem honem posbírala vše, co jsem našla, a vynadala fenkám. Bylo mi jasné, že můj otec přesně věděl, co objevily, ale ani tentokrát mi to "nedal sežrat". Přestože ještě během večera našel jeden latexový kousek u prahu, víc se o této příhodě nikdy nezmínil.

Když jsem to později vyprávěla svému příteli, velmi se bál, že už "panu otci" nebude moc přijít na oči. Od té doby si na odklízení důkazů dáváme dvojnásobný pozor. A já jsem vděčná svému otci, že s takovým klidem zvládl celé mé dospívání v ženu a že kvůli podobným situacím nezanevřel na mého milovaného přítele.