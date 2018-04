Valentýnské razítko z nejmenší pošty

Do Milostína putují obálky snad ze všech koutů republiky, ale přišly i zásilky z Německa. V posledních dnech jsou jich stovky. Pošťačka je orazítkuje a pošle dál: kromě Česka putují obálky do Německa, Velké Británie nebo do Švédska.

Česká pošta vybrala Milostín, protože usoudila, že se její název nejlépe hodí k svátku zamilovaných. Okopírovala tak osvědčenou razítkovou akci z Božího Daru v Krušných horách, kde je možné každý rok před Vánoci získat razítko s motivem Ježíška.

Malinká vesnice Milostín, kde žije něco přes dvě stě lidí, se díky Valentýnovi stala slavnou. "Je to prvně, co se o obci píše," říká starosta Radomír Tesařík. Většina obyvatel Milostína se ale na svátek zamilovaných dívá spíše skrz prsty, protože ho považují za americký, uměle zavedený v Česku. Ale někteří Milostínští si pro razítko na poštu přišli. "Říkali, že se obec stala slavnou," říká pošťačka Soňa Koucká v patrně nejmenším poštovním úřadě v zemi.