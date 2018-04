Valentýnské menu pro jedlíky i pro ty, co si hlídají váhu

1. Odlehčené valentýnské menu:

Avokádová věž s tygřími krevetami

Počet porcí: pro 2 osoby

1 avokádo

1 polévková lžíce bílého jogurtu

1 velké rajče

citronová šťáva

sůl

bílý pepř

6 ks tygřích krevet

tousty k podávání

1. Oloupané a vypeckované avokádo nakrájíme na kostičky, smícháme s jogurtem, solí, pepřem a dle chuti zakapeme citronovou šťávou.

2. Směs proložíme plátky rajčat a vrstvíme do tvaru věže.

3. Na vrchol avokádové věže klademe oloupané a ogrilované krevety.

4. Můžeme podávat s opečeným toustem.

Teplý salát s grilovaným žlutoploutvým tuňákem

Počet porcí: pro 2 osoby

2 červené cibule

4 plátky pancetty

olivový olej

2 snítky tymiánu

piniové oříšky

2 velké hrsti rukoly

2 brambory

200 g tuňáka

1. Cibule oloupeme, nakrájíme na osminky. Nahřejeme pánev a osmažíme slaninu, přidáme tymián, cibuli, piniové oříšky a špetku soli. Mezitím opečeme oloupané na kousky nakrájené brambory a přidáme do vzniklé směsi. Vše nakonec přendáme do salátové mísy, přidáme rukolu a zakapeme balzamikovým octem smíchaným s olivovým olejem.

2. Tuňákové steaky mírně osolíme a opepříme, krátce je po obou stranách osmahneme.

3. Hotové filety podáváme na salátu ozdobené citronem.

Tip: Máte-li raději trochu ostřejší chuť, můžete salát ozvláštnit chilli papričkou. Nařízněte ji do kříže a ponořte nejméně na dvě hodiny před podáváním do studené vody s ledem. Naříznuté části se rozevřou a paprička jakoby "rozkvete".

Ananas s drceným mátovým cukrem

Počet porcí: pro 2 osoby

1/2 zralého ananasu

2 vrchovaté lžíce krystalového cukru

hrst čerstvé máty

1. Ananas oloupeme, rozkrájíme a vyřízneme tužší střed. Nakrájíme ho na kousky a rozložíme na talíř.

2. Mátové lístky natrháme a rozdrtíme spolu s cukrem na malé kousky. Zelený cukr nasypeme na ananas.

3. Ozdobíme snítkou čerstvé máty.

Valentýnské menu pro větší jedlíky

2. Valentýnské menu pro jedlíky:

Sexy salát s fíky a parmskou šunkou

Počet porcí: pro 2 osoby

2 fíky

2 plátky parmské šunky

200 g buvolí mozzarelly

čerstvá bazalka

pečivo k podávání



na dresink:

3 lžíce olivového oleje

1,5 lžíce citronové šťávy

1 lžička medu

mořská sůl

mletý černý pepř

1. Nařízneme fíky křížem a stiskneme spodní část tak, aby se fík rozevřel. Potom fíky omotáme plátkem parmské šunky.

2. Přihodíme kousky natrhané mozzarelly, natrháme trochu čerstvé bazalky a vše zakapeme připraveným dresinkem.

3. Podáváme s kousky pečiva.

Osobuco s presovaným bramborem zapečeným parmezánem

Počet porcí: pro 2 osoby

2 telecí nožičky i s morkovou kostí

1 větší cibule (popřípadě šalotka, červená cibule)

2 středně velké mrkve

stejné množství kořenového celeru

50 g másla

2 stroužky česneku

2 stroužky citronové kůry (pouze vrchní část bez bílé hořké dužiny)

0,5 dcl olivového oleje

mouka na obalení masa

0,3 l suchého bílého vína

hovězí vývar

1/4 kg loupaných rajčat

bobkový list

sůl

čerstvý mletý pepř

snítka čerstvé petrželky a tymián

brambory a parmezán k podávání

1. Zeleninu oloupeme, nakrájíme na kostičky a osmahneme spolu s přidanou citronovou kůrou dozlatova. Pak přidáme najemno nasekaný česnek. Zeleninu vložíme do zapékací mísy.

2. Telecí nožičky obalíme v mouce, provázkem svážeme do kříže, aby maso při pomalém dušení zůstalo pevně přimknuté ke kosti. Pak je osmahneme na pánvi ze všech stran a vložíme do zapékací mísy k zelenině.

3. Do pánve nalijeme hovězí vývar a dvě třetiny vína. Povaříme a vlijeme do zapékací mísy. Přidáme loupaná rajčata, bylinky, pepř a špetku soli. Maso by mělo být ponořené v tekutině zhruba ze 2/3.

4. Mísu přiklopíme a v rozpálené troubě pečeme cca 2 hodiny při teplotě 180 stupňů. Pokud je potřeba, přidáváme vývar a víno. Po půl hodině maso obracíme a přeléváme výpečkovou šťávou.

5. Podáváme s presovaným bramborem zapečeným parmezánem.

Portugalské košíčky

Počet porcí: asi na 16 kousků

225 g listového těsta

1 žloutek

4 lžíce krystalového cukru

trochu mletého muškátového oříšku

dvě špetky skořice

na náplň:

12 velkých vajec

8 kávových lžic tekutého medu

4 vanilkové lusky

kůra ze 2 pomerančů

1 120 ml smetany

1. Vál posypeme moukou, vyválíme těsto většího formátu než A4. Potřeme žloutkem, skořicí, muškátovým oříškem a následně svineme do rolády, kterou nakrájíme na kousky široké asi 2,5 cm.

2. Rozehřejme si troubu na 200 stupňů, plátky trochu rozmáčkneme a každý vyválíme do oválu velkého jako podšálek. Vezmeme skleničky nebo šálky, které vydrží teplo trouby, otočíme vzhůru nohama, pomažeme tukem a pomoučíme. Těsto položíme na skleničku, zahneme a přitlačíme k vnějším stěnám skleničky.

3. Skleničky těstem vzhůru vložíme zhruba na patnáct minut do trouby, aby se dozlatova upekly. Poté sundáme ze skleniček a necháme vychladnout. Po vychladnutí plníme pudinkovou náplní.

4. Pudinkovou náplň vytvoříme tak, že vanilkové lusky rozkrojíme a vyjmeme semínka. Rozmícháme v misce vejce, med, semínka, pomerančovou kůru a mezitím si v pánvi rozehřejme smetanu. Přidáváme ji ke směsi, kterou jsme si připravili v misce a mícháme rychle asi půl minuty.

5. Směs vrátíme do pánve a stále mícháme, dokud nepřipomíná tučný jogurt. V té chvíli ji nalijeme do připravených košíčků a necháme vychladnout.

Tip: Košíčky můžete nakonec pokapat karamelem.