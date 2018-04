Valentýnská romantika v přírodě

Jak prožít Valentýna na párty, v restauraci a doma?

Restauraci vyžaduje zachovávat jisté dekórum, i když srdce zrovna poroučí něco úplně jiného. Ani na párty se nemůžete chovat zcela nevázaně a vždy se najde dotěra, který vás bude z tmavého koutku táhnout do středu společnosti nebo vykládat vtípky o tom, jak jste to tam loni rozjeli se svou bývalou, či bývalým.

No a doma bude, jako na potvoru, zvonit telefon, ozve se v něm ona "bejvalka", či expřítel, který bude s pláčem prosit, abyste to spolu ještě jednou zkusili. Nebo přijde sousedka vypůjčit si vajíčka na valentýnské cukroví.

Nejlepší je odjet někam daleko od lidí, do náruče přírody, kde se k sobě budete moct do sytosti tulit, šeptat si do ouška milostné něžnůstky a pozorovat jak oblohou plují mráčky z času na čas zakrývají měsíc, bez skličujícího pocitu, že jste někým pozorován, nebo že někdo neočekávaně rozrazí dveře.

1. Především se pořádně vyzbrojte: proti zimě, hladu i žízni. Ponechte si ovšem šanci přitulit se s výmluvou na zimu, která se vás nenadále zmocnila.

2. Vyznačte si území: vyšlapte do sněhu srdce, čím větší, tím větší láska. Každý z vás může začít jiným směrem a když se pak potkáte, vášnivě se polibte a opakujte, že je to osud, že vaše láska bude věčná.

3. Postavte si sněhuláka, místo očí mu namalujte srdíčka a srdíčky olemujte i knoflíky. Nezapomeňte se políbit, vždy, když zdárně dokončíte jednu kouli. Nakonec mu oči zavažte šálou, ať nevidí nic, co má jeho zraku zůstat skryto.

4. Zapalte si svíčky. Ty nesmí chybět ani v přírodě. Od sněhu se bude světlo hezky odrážet a až se setmí, navodí neuvěřitelně romantickou atmosféru.

5. Otevřete si láhev vína a krmte svého miláčka/ svou milovanou sušenkami ve tvaru srdíčka

6. Naučte se pár vět francouzsky. Jazyk vyhlášených milovníků jen přidá na romantice milostným pošetilostem a stokrát vyřčené fráze nebudou znít otřepaně.

MALÝ SLOVNÍK:

Je t´aime – Miluji tě

Mon amour éternel – Má věčná lásko

Tu est ma vie, mon amour – Si můj život, lásko moje

Ce n´est pas possible vivre sans toi – Není možné žít bez tebe

Je voulais mourir pour toi – Chtěl(a) bych pro tebe i zemřít

7. Nezapomeňte na polibky a věnujte jim každou vhodnou chviličku.

8. Tulte se k sobě těsněji, než kdy dřív.

A když se pak promrzlí vrátíte domů, jistě jednoduše přemluvíte svého nejdražšího či nejdražší, aby ještě zašel(a) "nahoru" na horký grog, nebo svařák, a tak skvělý večer může pokračovat podle vašich nejtajnějších přání.