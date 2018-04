Valentýnská proměna: Z Dany se stala krásná, sexy a elegantní kočka

Dana patří mezi vyznavačky jednoduchého, nepříliš výrazného sportovního stylu, což bylo ihned patrné z fotografií, které dorazily do redakce. Stala se výzvou: přirozeně krásná mladá žena s dokonalou postavou a záviděníhodnýma nohama do valentýnské proměny bezesporu patří.

Hlavním cílem bylo dodat jejímu vzhledu víc ženskosti, svůdnosti a smyslnosti, kterou Dana skrývala pod úplety podivných odstínů. Tlumené barvy jí naopak přidávají roky, a to zcela zbytečně. Výrazných a jásavých barev není proč se bát, navíc pro sezonu jaro – léto 2012 tvoří základní pilíř moderního šatníku.

Valentýnská proměna čtenářky OnaDnes.cz - růžové úpletové šaty, žluté bavlněné sako, oboje F & F, prsten ve tvaru ještěrky, Ann Christine.

Po kouzlení kadeřnic Táni a Anety, které změnily celkový účes a oživily barvu vlasů, nastoupila vizážistka, aby Daninu tvář zdůraznila a sladila ji s jednotlivými modely.

"Jako základ celého líčení doporučuji začít se speciální vyhlazovací bází," vysvětlila specialistka na líčení Dominika. "Používám Satin Base od Dermacolu, která vyhladí pleť, vyplní drobné vrásky a rozšířené póry. Saténová báze zároveň zvyšuje odolnost make-upu a zdokonaluje vzhled pokožky." Vizážistka prozradila svůj tajný trik, který se hodí pro každou ženu bez rozdílu věku či typu pokožky.

Následné lehké i výraznější líčení upravila podle barvy oblečení a s ohledem na Danin typ. Jemné stínování docílila kombinací pěnových a kompaktních očních stínů, přičemž se nedržela jedné skupiny barev. Líčení je hra a pokud najdete vhodné odstíny, můžete nosit prakticky všechny barvy.

To platí i o oblíbených očních linkách, vizážistka během proměny vystřídala klasickou černou, ale také hnědou a šedou. "Nejsem vyznavačem přehnaného líčení," uvedla proměňovaná Dana, "spíše se snažím ladit líčení k daným okolnostem." V tom se shodla s vizážistkou Dominikou, která si vyhrála s jemnými kontrasty než aby výrazně měnila Danin styl.

Nejradikálnější proměnou prošla 29letá Dana pro rukama stylistky. Z džínových kalhot a černého trička vklouzla do barevných šatů a kombinací oblečení, na které si ona sama dříve nikdy netroufla. Dana se přiznala, že s ohledem na svou výšku nenosí podpatky ani krátké sukně, což se v rámci valentýnské proměny změnilo.

Krátké šaty z bílé bavlny či růžového úpletu následované černou prošívanou kůží změnily vášnivou sportovkyni k nepoznání. Cílem zcela odlišné garderóby bylo ukázat, že ženskosti, nepřehlédnutelných barev a odlišného stylu se není třeba bát.

A už vůbec ne v případě Dany s její postavou. "Takové přednosti by se měly ukazovat a ne je skrývat," řekla stylistka. "Ve své praxi se často setkávám s ženami, které se snaží svou výšku maskovat do zcela fádního oblečení a podpatkům se vyhýbají. Vězte, že svou výšku neschováte, buďte na ni pyšné!"

Nadcházející sezonu definují výrazné barevné kombinace, které si mohla během své proměny vyzkoušet i Dana. "Nejlépe jsem se cítila v růžových šatech a žlutém sáčku," prohlásila nadšeně proměněná studentka liberecké textilní fakulty. "Tuto kombinaci barev jsem na sobě nikdy neměla. Líbila se mi to a cítila jsem se v ní rozzářeně. S velkou pravděpodobností si něco takového na jaro pořídím."

Přestože se Dana cíleně vyhýbá bílé barvě, v šatech a smokingovém saku stejného odstínu vynikla její krása a výrazné rysy. Přitom si tento model zachoval její oblíbený sportovní styl. Stylistka celý model oživila netypickými doplňky v zelené barvě, které na světlém podkladu zazářily.

Bílé se není třeba vyhýbat, vynikne a zároveň opticky rozzáří a omladí pokožku. (šaty AC, sako s nabíranými rukávy, řetízek, prsten ve tvaru srdíčka - vše Ann Christine)

"Do proměny jdu s tím, že se nebráním jakékoliv změně a jsem zcela otevřená všem nápadům," prohlásila Dana, která se přece jen chvilku ošívala nad jedním z modelů. Minišaty a bunda s černé umělé kůže nikdy do jejího šatníku svou cestu nenašly. Až do této chvíle. V tomto oblečení s rudými doplňky a především pak vysokými podpatky se před zraky přítomných změnila v super sexy rockerku.

Cílem proměny bylo ukázat mladé krásné dámě, jak být ještě hezčí a jak zdůraznit svou ženskost. Neskrývat se v "bezpečné" kombinaci džínsů a trička, ale ukázat světu své přednosti, kterých má Dana víc než dost. Různé podoby smyslné, ženské elegance se hodí nejen na valentýnské rande, ale hlavně do běžného života.

"Byla to pro mě velmi příjemná příležitost poznat něco nového, nechat se hýčkat," svěřila se závěrem hlavní hvězda valentýnské proměny. "Byl to nezapomenutelný den, moc děkuji mému kamarádovi, který mě do proměny přihlásil. Jemu vděčím za takto hezky strávené okamžiky."

Danu samozřejmě ohodnotil i její partner, u kterého sklidila velký úspěch. "Celý večer ze mě nemohl spustit oči, jak jsem se mu líbila. Bylo úžasné pozorovat jeho rozzářený výraz," popsala reakci svého nejbližšího okolí naše čtenářka.

Valentýnská proměna proběhla čistě v duchu slušivé elegance, která podtrhne krásu a ženskost své nositelky. Navíc v souladu s nejnovějšími módní trendy, které při pohledu na přehlídková mola mnohdy ženám nelichotí.

Valentýnská proměna čtenářky OnaDnes.cz - šaty z umělé kůže Amisu, New Yorker, bunda z umělé bunda lemovaná řetězem, Ann Christine, šátek se vzorem hvězd, karet a králíky v klobouku, Ann Christine, červené korále, Marks & Spencer, černobílý náramek, Ann Christine, sada tenkých náramků, F & F, červené semišové lodičky, Marks & Spencer

Děkujeme kadeřnicému salónu Toni&Guy v Dlouhé ulici č. 13 za poskytnutí prostor a vlasový styling, o který se postaraly Táňa s Anetou. Make-up vytvořila Dominika Hloušková ze společnosti Dermacol.