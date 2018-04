Valentýna slaví třetina Čechů

12:29 , aktualizováno 12:29

Bez ohledu na city vtrhává lidem do života spolu se svatým Valentýnem rok, co rok reklama a marketing s návodem pro zamilované. Ačkoliv se svátek, populární zejména v Americe, slaví v Česku teprve od devadesátých let, už ho přijala třetina Čechů.