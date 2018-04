Valentýn s chutí čokolády. Šňupejte ji, pečte i zapíjejte

Touha i sen v jednom kousku

Představte si, že si do pusy vložíte malinký kousek voňavé pochoutky, necháte ji lehce rozpustit, a když už už budete chtít polknout, napijete se. Červeného či bílého vína, grappy, whisky, sektu, koňaku... Čokoláda s květy a kořením se dokonale spojí s chutí vína či ušlechtilého destilátu.

"Pro mnohé gurmány je to nový objev. Komplexní a rafinované charaktery se spojí a výsledkem jsou nové a dosud nepoznané chutě," líčí Daniel Syrový z Xoco Clubu .

Degustační doporučení pro Rose of Jericho: zralý tmavý rum, single malt whisky, hebká kulatá červená vína (např. Cabernet Sauvignon nebo Pinot Noir), sekt či šampaňské

Trend, který si už podmanil italské i francouzské gurmány, okouzluje i první Čechy. Pro ně jsou v nabídce čokolatiéra první dvě edice vzácné jednodruhové čokolády s kořením a květy.

V 69% Rose of Jericho ucítíte omamnou vůni chrpy. "Čokoláda pochází z Ostrova sv. Dominika. Kontrapunkt představuje trocha mořské soli," říká Daniel Syrový.

Degustační doporučení pro Heart Soul: grappa, vodka, svěží plná bílá vína (např. Chardonnay nebo Aurelius), sušší sekt či šampaňské

Heart Soul má 73 procent kakaa. "Inspirací pro chuť této edice bylo vzácné koření starověku Siphium. Čokoládu z Tanzanie dolaďuje svěží kombinace květin a bylin z jihu Evropy."

"Při snoubení se projeví nepoznané chuťové tóny jak u čokolády, tak u lahodného nápoje. Kdo nezkusil, neuvěří," slibuje čokolatiér Daniel Syrový.

Osobní zkušenost: Je tak úžasná a voňavá, že bych si ji dala i bez skleničky něčeho ostřejšího. Myslela jsem na ni celý večer. O malinkatý bodík víc získala edice Heart Soul. Obě seženete ve vybraných obchodech s delikatesami, vinotékách a na cokobanka.cz.

Darujte velké srdce

Pokud si myslíte, že pralinky jsou klasika, která vždycky chutná stejně, ještě jste neobjevili kouzlo cukráře z pražského podniku Boutiques Gourmandes, kde na letošní rok připravili novinku: zamilované pralinky pro ni a pro něj. "Pro muže obsahují alkohol, pro ženy jsou jemnější," říká šéfcukrář Pavel Juraška.

Pralinky jsou balené v roztomilých plechových dozách, ty dámské mají nádech do červena, některé jsou obalené třeba v mandlových lupíncích, takže křupou při každém zakousnutí.

V podniku nabídnou také čokoládová lízátka, která všem zamilovaným připomenou první sladké polibky. "Jsou ve tvaru srdíček, některá jsou zlacená, další krásně vyniknou ve své jednoduchosti," doporučují tamní cukráři, kteří vyrobili i extra dortík ve tvaru srdce, který obsahuje tu nejjemnější čokoládovou náplň.

Osobní zkušenost: Vždyť je to přece jen obyčejný dortík, řekla jsem si i já. Ale když jsem ochutnala, nemohla jsem najít slova pro vyjádření dokonalé chuti čokoládového krému. Byl božský. Pokud by měl čokoládový dort žákovskou knížku, vepsala bych mu do ní jedničku s velkou hvězdičkou. Tu si určitě zaslouží i jeho tvůrce.

Emoce se dají sníst

Je to čokoláda, nebo umělecký počin? Obojí. Čokoládové střepy, momentálně v aktuální edici "Rozbíjím se voní", jsou dílem mladých umělců.

"Protože milujeme čokoládu, protože toužíme po krásné budoucnosti, protože milujeme sny i vzpomínky na ně," tak charakterizují svůj počin autorky, designérky Michaela Tomišková a Yveta Kroupová. Tvrdí, že za pomoci Lukáše Pohla, absolventa kurzu francouzské školy čokoládoven Valrhona a šéfkuchaře Café Savoy, dokážou do čokolády tohle všechno dostat.

Valentýnský mix Pokud máte raději bílou čokoládu, zkuste směs müsli Mixit namíchanou speciálně k Valentýnu s "afrodiziakálním" složením s guaranou, špetkou sladkých srdíček, medu a bílé čokolády.

Jejich výrobek má příběh i punc jedinečnosti. "Je to ruční práce, kvalitní čokoláda," říkají o svých střepech, které jsou vyráběny ručně. Jsou namíchány z francouzské čokolády značky Valrhona, která patří mezi nejkvalitnější na světě. Stejně tak ingredience a koření z různých koutů světa.

Osobní zkušenost: Bála jsem se ji rozbalit. Když jsem se konečně odhodlala, ještě chvíli jsem se kochala designem čokoládových střepů, než jsem si je nechala rozpustit na jazyku. Jemná a sametová chuť a hlavně skvělý dárek pro všechny umělce. Kartičku s větami, které pohladí na duši, jsem si vystavila na stole, aby mi dlouho připomínala sladkou chuť. "Miluju to s tebou dělat se solí na jazyku s větrem od moře," zní jedna z vět.

Čokoládová revoluce: šňupání

Kakaový prášek do těla nemusíte vpravit jen ústy, ale i nosem. Jestli tento počin nepatří přímo ke gurmánským zkušenostem, tak k zajímavým zážitkům rozhodně ano. Jeden prášek má chuť a vůni malin, další je cítit zázvorem. A oba rozhodně stojí za vyzkoušení. Ozvláštní každou nudnou party, protože šňupnout (v mezích zákona) si bude chtít každý.

"Šňupání čokolády je vzrušující zážitek, který umožňuje vychutnat si sladkou delikatesu opravdu intenzivně. S originálním nápadem přišel belgický mistr čokolády na narozeninovou párty kapely Rolling Stones a ukázalo se, že jemný kakaový prášek servírovaný na talířku je ke šňupání přímo ideální," říká Luděk Vocílka z La Gare, kde si můžete šňupání vyzkoušet nebo si i strojek zakoupit.

Osobní zkušenost: Poprvé jsem se rozkašlala, protože jsem měla prášek snad v celém dýchacím ústrojí. Ale ten pocit potom... Připadala jsem si jako bych celý den stála u stánku s cukrovím na pouti, jak jsem pořád cítila příjemnou vůni čokolády. I po několika hodinách jsem měla pocit, že se mi právě jeden čtvereček té tmavé krásky rozpouští v ústech. Jen ta přitažlivá vůně, která snad i dodává sebevědomí. Prostě nádhera. A bez kalorií.

Jak šňupat čokoládu? Podívejte se na video:

VIDEO: Jak šňupat luxusní čokoládu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čokoládové cupcakes

Mrzne, až praští, a tak se vám nechce ani chodit ven koupit čokoládovou dobrotu pro svou lásku? Pokud máte doma alespoň pár tabulek kvalitní čokolády, vykouzlíte specialitu, která se bude přinejmenším rovnat ostatním delikatesám.

A díky přidané hodnotě v podobě ruční práce je možná i předstihne. Dokonalé romantické valentýnské minidortíčky neboli cupcakes partnera okouzlí.

Hana Rawlings, která je na ně specialistka, vám prozradí svůj dokonale vyladěný recept. Není to práce na půl hodiny, obzvlášť pokud chcete jako ona překvapit obdarovaného dokonalými tvary, ale vyplatí se. Z jedné dávky připravíte až 30 cupcakes. Zatímco se budou péct v troubě, vytáhněte nůžky, čtvrtku a barevný papír a zavzpomínejte na hodinu výtvarné výchovy.

Podrobný recept na přípravu cupcakes s vídeňským krémem najdete ZDE.

Osobní zkušenost: Jestli se dá něco nazvat tím nejsladším a nejroztomilejším kýčem - samozřejmě v dobrém slova smyslu - jsou to tyto dortíčky. Já ani kolegyně jsme se nemohly dočkat, až je fotograf vyfotí. Doufala jsem, že neponičí ani lísteček dokonalé růžičky, a pak jsem ji sama musela s těžkým srdcem rozkrojit. Ta voněla. Skoro jako pravá růže...

Afrodiziakální pralinky

Valentýnské pralinky plné afrodiziakálních přísad připravila pro všechny zamilované Pattiserie Saint-Tropez. Čokoládový obal je naplněný výtažky z lékořice a ženšenu, jasmínu či růže. "Skvělá je i pralinka Spicy, obsahuje chilli a vanilku. Další specialitkou je z pralince nazvané Sladké tajemství výtažek z kotvičníku zemního. Tuto rostlinu používali po tisíciletí lékaři z Číny, Indie a Mezopotámie jako silné přírodní afrodiziakum," říká Jiří Nosál z cukrárny, která navíc připravila pro zákazníky překvapení - do několika pralinek cukrář schoval drahé kameny.

Osobní zkušenost: Pralinkový polibek z jahod a pravého šampaňského je ten pravý dárek k svátku zamilovaných. Slast přináší už malý kousek.