Zahalte se do vůně! Valentýnský parfém vybírejte na míru

1:03 , aktualizováno 1:03

Už Coco Chanel říkala, že chodí oblečená do parfému. A myšlenka je to rozhodně skvělá. Pokud chcete potěšit nejen sebe, ale i svého partnera, je svátek zamilovaných ideální příležitost pořídit si svůdné neviditelné šaty. Co může být více sexy než krásná žena, která nádherně voní?