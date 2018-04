Valentýn je tu, západní svět šílí

Valentýnské dárky nabízejí i obchodníci v litoměřických prodejnách. (11.2.2002) Valentýnské dárky v pražských obchodech (12.2.2002) Valentýnské dárky v pražských obchodech (12.2.2002) Valentýnské dárky v pražských obchodech (12.2.2002) Valentýnský dárek může být i z perníku.

Na svátek zamilovaných se připravují prodejny květin v celé republice. I o půlnoci mohou milovníci z Prahy koupit své lásce svazek růží například v nonstop květinářství ve Spálené ulici v Praze 1. Pětkrát víc květin než obvykle na dnešní den objednala také majitelka brněnského květinářství Bohuslava Bučková, která dnes prodloužila otvírací dobu o dvě hodiny. Posledního zákazníka obslouží ještě v osm večer. "Čekáme nával, před odpolední špičkou květiny raději navážeme dopředu," dodává majitelka obchodu. Co muži svým partnerkám kupují?"Vedou jednoznačně jarní květiny jako tulipány, narcisy a červené růže. Starším pánům se naopak líbí trvanlivější karafiáty," vysvětluje floristka z Brna.K vázaným květinám nabízí ozdobná srdíčka z kokosového vlákna. Přáníčka, látkové ozdoby nebo červená srdíčka zapletou do květinových svazků také prodavačky v Květinářství Šárka v Děčíně. Jeho majitelka Šárka Písecká doufá, že na Valentýna prodá kolem šesti set růží a čtyř stovek karafiátů, tedy až o sto procent víc než ve všedních dnech.Nejen květiny vykouzlí na rtech žen a dívek vděčný úsměv. Romantický večer pro dva připravily mnohé restaurace a diskotéky. Hned dvě valentýnské party má třeba na programu pražský klub Radost FX. Zejména mladším párům dnes večer od šesti do deseti zazpívá Monika Absolonová a chlapecká skupina T-Boys. Hlavní překvapení si produkční Radosti FX David Fořt nechává na zítřek.Na party s příznačným názvem Fire and Love zahraje americká dýdžejka Paulette a zatančí dívčí soubor Dance Models. Zatímco amorové špízky obložené kuřecími křidélky najdou na jídelním lístku návštěvníci pražského klubu La Fabrique, výlohu restaurace F.G.I. Friday's zdobí upoutávka na zvláštní nabídku - drink Sex on the Beach (Sex na pláži). Valentýnská překvapení mohou adresátkám dokonale změnit život. Vypovídá o tom nápad jednoho bratislavského rádia, které se rozhodlo potěšit posluchačky nespokojené s jejich poprsím.Vyhlásilo totiž valentýnskou hru o silikonové implantáty. Soutěž má přísná pravidla. Každá účastnice musí do rádia poslat snímek svých vnad a být srozuměna s tím, že se objeví na internetových stránkách stanice. Ani to však, jak se zdá, není na překážku. Do soutěže se zatím přihlásila skoro stovka žen. O vítězce rozhodnou návštěvníci stránek hlasováním. "Mužům, kteří si s valentýnským dárkem nevědí rady, bych spíš než poukaz na operaci doporučila kosmetický dárek. Laserová maska nebo kosmetologické ošetření udělá radost každé ženě," říká MUDr. Hana Raková, ředitelka pražské kliniky Esthé.Pro ty, kdo na Valentýna sáhnou po osvědčeném dárku - čokoládovém srdci - má zajímavý vzkaz Belgičan Claude Janssens, spoluorganizátor bruselské výstavy Čokoláda, moje krásná láska. "Svátek svatého Valentýna je bez čokolády nemyslitelný, tato hnědá pochoutka funguje jako afrodiziakum," upozorňuje Janssens.Dodává, že Ludvík XIV. byl ještě ve svých 72 letech schopen díky čokoládě uspokojovat dvakrát denně svou milenku. Vtipně využily Valentýna britské bezpečnostní orgány. Policie východoanglického hrabství Suffolk poslala všem "známým firmám" valentýnku s výzvou, že na nápravu není nikdy pozdě. Netradiční přáníčko načasovala tak, aby se členům galerky dostalo do ruky přesně 14. února. Dopis útočí na city a praví, že "zločin láme lidská srdce". "Možná se to může zdát divné, ale je to docela správné," komentoval nezvyklou preventivní akci policejní šéfkomisař Mick Green.Na Valentýna nezapomínají ani tradiční milovníci - Francouzi. Francouzské státní železnice letos poprvé nabídly 200 tisíc lístků s polovičním tarifem na cesty delší než sto kilometrů. Deník Libération zase uspořádal soutěž o nejhezčí milostný vzkaz - hlavní cenou je víkend pro dva v Praze či Seville. Největších rozměrů dosahují valentýnské oslavy v Americe. Téměř každá televizní stanice má k Valentýnovi zvláštní program.Na stránkách zpravodajské stanice CNN si můžete poslechnout nejzamilovanější písně všech dob včetně Presleyho Can't Help Falling in Love nebo se nechat inspirovat pro výběr romantických filmů jako jsou Amélie z Montmartru nebo Casablanca.To, že láska prochází žaludkem, prokázal televizní kanál ABS News anketou o nejlepší valentýnský dezert. S 27 procenty v ní zvítězil čokoládový dort s citronovou polevou a kousky mandlí. Američané také ze všech národů utratí za sladkosti nejvíc peněz. Ve Spojených státech se každoročně na Valentýna prodá na deset miliard čokoládových srdíček.Oslava lásky je v podstatě připomínkou justiční vraždy. Podle legendy nechal kněze Valentina popravit římský císař Markus Aurelius Claudis zvaný Germanikus za to, že přes zákaz tajně oddával milence. Císař totiž zrušil manželství, protože ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky.Historikové naproti tomu soudí, že den svatého Valentýna je křesťanskou obdobou starořímských Lupercalií, což byl svátek rohatého bůžka pastýřů Fauna. Největší popularitě se svátek těší v anglosaských zemích, mezi muslimy je naopak zapovězen. Nejstarší pohled s valentýnkou v podobě milostné básně napsal v roce 1415 vévoda Charles Orleánský své ženě za pobytu ve vězení v londýnském Toweru.