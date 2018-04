Valentýn a Zulu Čaka

Ani vy jste o Čakovi asi nikdy neslyšeli. Ale klid: svatého Valentýna neznáte taky nijak dlouho. Svátek zamilovaných k nám přeskočil z Ameriky poměrně nedávno.

Přejali jsme ho ochotně, protože příchod anglosaské kultury prozatím bere většina lidí s klidem. Jíme hamburgery, chodíme na párty, sledujeme americké seriály a posíláme si valentýnky.

Vypadá to neškodně, ale někdy to tak úplně bezproblémové není. Vezměte si třeba náčelníka Čaka. Je to totiž jeden z největších vojevůdců dějin. Máte se stydět, že to nevíte? Ale vůbec ne: porucha není na vašem přijímači. Čaku můžete najít v knize Největší vojevůdci světových dějin od britského autora Nigela Cawthornea, která nedávno vyšla v češtině. Jsou tam i jiná jména, která vám asi moc neřeknou.

Z angloamerického pohledu jsou asi zásadní, z pohledu kontinentální Evropy (i světa) asi moc ne. Kupříkladu jsou mezi „největšími vojevůdci světových dějin“ tři indiánští náčelníci a pět generálů z americké občanské války, ale jen čtyři němečtí a tři sovětští vojevůdci z druhé světové války (Britů je ovšem sedm). Vysvětlení je prosté - ve skutečnosti je to kniha o největších vojevůdcích historie z anglosaského pohledu.

Takových knih se objevila řada. Jsou dobré, zajímavé. Jen jsou psány z úplně jiného pohledu. Podobné je to na kabelových televizích, které vám například představují Richarda Lví Srdce jako největšího křižáka. Opět jiný úhel pohledu. Jako když kolotoč zápasů o nejlepší baseballový tým Ameriky je rovnou nazván World Series, Světová série.

Neberte proto tyhle věci tak vážně jak se tváří. Museli byste potom věřit i tomu, že mezi nejmohutnější řeky světa patří Temže a Hudson, protože se to tak objevilo v jinak krásné, výpravné publikaci Největší řeky světa, která byla nedávno přeložena do češtiny.