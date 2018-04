Vakcinace proti prasečí chřipce: lidé odcházejí i s horečkou

Po očkování proti prasečí chřipce, které začalo v Česku u dospělých 23. listopadu, má Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 71 hlášení o podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix.

Očkování dětí začalo 7. prosince a žádné nežádoucí účinky hlášeny nejsou. SÚKL o tom informuje na svém webu.

Upozorňuje, že nežádoucí účinky mohou souviset s podáním vakcíny, ale také s dosud nezjištěným onemocněním, jež by se rozvinulo i bez vakcinace.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je zvýšená teplota nebo horečka, únava, bolesti svalů a kloubů, svalový třes, pocení, malátnost, nechutenství a bolest hlavy, tedy soubor příznaků připomínajících chřipku.

Po očkování teplota

Takové potíže byly hlášeny v 11 případech z 24 hlášení, které SÚKL obdržel v zatím posledním sledovaném týdnu od 8. do 15. prosince. Obtíže trvaly jeden až dva dny, odezněly bez komplikací. Z toho ve čtyřech případech stoupla teplota na 39,8 až 40,1 stupňů Celsia a potíže trvaly až tři dny.

Podle epidemiologické situace v místě očkování však nelze podle SÚKL vyloučit, že očkované postihla infekční chřipka.

Vážné komplikace byly důvodem hospitalizace dvou pacientů - jeden dlouhodobě trpěl chronickým onemocněním ledvin a vysokým tlakem, po očkování mu stoupl tlak. Druhý byl přijat do nemocnice kvůli zimnici, křečím v břiše, zvracení a průjmu.

Další často hlášenou reakcí je zarudnutí, otok a bolestivost v místě vpichu, těchto hlášení je 14. V jednom případě byl zhruba čtvrt hodiny po podání vakcíny hlášen předkolapsový stav, který odezněl do deseti minut.

Být v klidu a odpočívat

Z dosud hlášených případů vyvozuje SÚKL doporučení pro očkované - měli by počítat s možností rozvoje příznaků připomínajících chřipku a místních reakci. Asi dva dny po očkování by neměli plánovat žádnou náročnou činnost a měli by mít spíše klidový režim. Při horečce a výrazných obtížích by měli užívat paracetamol nebo jiné léky na horečku a dbát na klid a dostatečný přívod tekutin.

Podle Evropské lékové agentury bylo vakcínami Pandemrix, Celvapan a Focetria od 1. května do 31. října očkováno v EU nejméně 26 miliónů lidí, na celém světě pak užilo antivirotikum Tamiflu nejméně 13 miliónů pacientů.

"V rámci pandemie chřipky H1N1 agentura potvrdila příznivý poměr přínosů a rizik vakcín i Tamiflu. Poslední data o jejich bezpečnosti neukazují žádná závažná neočekávaná bezpečnostní rizika. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou očekávané a nezávažné," shrnul zjištění agentury SÚKL.