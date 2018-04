Vakcína proti chřipce všechny očkované neochrání

Ani to by podle doktorů neměl být důvod, proč by se lidé měli injekci vyhýbat. "V České republice se nechává očkovat proti sezónní chřipce zhruba sedm procent osob. Jsme na jednom z posledních míst v Evropské unii," řekla Martina Havlíčková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku.

"Očkovacích látek proti běžné chřipce je letos dost," dodala Havlíčková. To potvrzuje i Aleš Krebs, tiskový mluvčí České lékárnické komory: "Jak v lékárnách, tak ve skladech velkodistributorů je v tuto chvíli očkovacích látek dostatek, ale zrovna očkování proti chřipce by se nemělo nechávat na poslední chvíli. Navíc očkování v době probíhající epidemie již postrádá význam."

Chřipka není nachlazení

Někteří lidé ovšem tvrdí, že mají s očkováním špatnou zkušenost. "Nechal jsem se očkovat dva roky po sobě. A pokaždé netrvalo dlouho a dostal jsem horečku, rýmu a bolelo mě celé tělo. Jakmile jsem s očkováním přestal, celou zimu jsem až na drobné, několikadenní potíže přečkal zdravý," svěřil se iDNES.cz Tomáš Votava z Prahy.

Podle Havlíčkové je to ovšem spíš shoda okolností. "Myslím, že tento souběh je náhodný. Očkovací látka je mrtvá a sama o sobě nemůže navodit infekční proces. Výskyt běžných viróz nechřipkového původu neovlivňuje," řekla Havlíčková.

Někteří lidé totiž označují za chřipku i banální infekci dýchacích cest. Chřipka je ovšem závažnější onemocnění, na něž každý rok umírají po celém světě stovky tisíc lidí. V Česku jich bývá až kolem dvou tisíc ročně.

Očkování není nikdy zcela zdarma

Podle Havlíčkové je výhoda očkování jednoznačná: "Brání proti infekci. A pokud přece jen k mírné infekci dojde, nedostaví se komplikace. Zejména u starších pacientů."

Očkování vydrží po celou zimu, vakcína chrání asi sedm až osm měsíců. "Ochranné látky vytvoří zhruba osmdesát procent očkovanců," dodala specialistka.

Očkovány jsou přednostně takzvané rizikové osoby s chronickým doprovodným onemocněním a senioři. Riziková skupina je očkována zdarma. I tak si ale něco musí připlatit. "Doplatek činí podle druhu zvolené vakcíny zhruba 20 až 70 korun. K tomu je nutné přičíst ještě regulační třicetikorunový poplatek," upozorňuje Krebs.

Ne každý by se měl očkovat

Ostatní si musí zaplatit vše, i když některé pojišťovny nabízejí očkování jako jeden z bonusů. "Cena vakcíny je od 140 do 230 korun. K tomu se také musí přičíst poplatek za očkování," dodává Krebs.

Z očkování jsou naopak vyloučeny osoby s alergií na vaječnou bílkovinu, pro ty se ovšem otevírá možnost v podobě vakcíny připravené na tkáňových kulturách. "Velké opatrnosti je zapotřebí u lidí s těžší alergickou reakcí na jakoukoliv vakcínu v anamnéze," upozornila Havlíčková.

"Očkovat by se určitě neměli ani ti, kteří aktuálně prodělávají nějaké horečnaté onemocnění. Obecně však vhodnost jakéhokoli očkování musí posoudit ošetřující lékař," doporučuje Krebs.

Mezi běžné, nevážné reakce patří třeba zarudnutí kůže nebo otok, které samy zmizí. Může se objevit i krátkodobá únava, bolesti kloubů nebo zvýšená teplota.

Ideální je očkování od září do prosince. Vakcína se aplikuje do ramenního svalu, někdy také do kůže na předloktí. Odborníci tvrdí, že mezi naočkovanými se chřipka objevuje až šestkrát méně než u nenaočkovaných. Protilátky si tělo vytvoří po deseti až čtrnácti dnech.