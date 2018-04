Vakcína proti AIDS v testech selhala

Pokus vyvinout vakcínu, která by zbrzdila šíření smrtícího viru HIV, skončil zatím neúspěchem. Americká firma VaxGen...

Vakcína proti AIDS? Snad již do pěti let

Vakcína proti AIDS by mohla být dostupná do pěti let, tedy mnohem dříve, než vědci dosud doufali. Tato nadějná zpráva...