Vaginoplastika může poškozovat citlivost pochvy

Jenže skupina vlivných amerických gynekologů teď varuje, že zákrok může způsobit vážné zdravotní komplikace a dokonce znecitlivění vedoucí až ke ztrátě orgasmu.

Zatímco varování vzešlo od Americké společnosti porodníků a gynekologů, samotní chirurgové s ním nesouhlasí. Podle nich je zákrok bezpečný a vyžaduje ho stále více žen.

Gynekologům ovšem nejvíce vadí především kosmetická vaginoplastika, při níž se zlepšuje vzhled poševního vchodu a zužuje vagina, která se uvolňuje s věkem a po porodu. Na druhou stranu tato skupina odborníků přiznává, že je řada legitimních důvodů, proč operaci vykonat.

Vadí jim ovšem také to, že většina takových zákroků nemá zatím vědecké pozadí. Neexistují dlouhodobé studie, které by sledovaly důsledky zákroků. Mezi rizika patří infekce, zjizvení, poškození nervů a ztráta vzrušivosti či orgasmu.

"Dělat to pro kosmetické účely a říkat, že to zlepší sexuální uspokojení, je naprosto absurdní," tvrdí Thomas Stovall, bývalý prezident Společnosti gynekologických chirurgů a profesor na University of Tennessee v Memphisu.