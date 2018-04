Vaginální mykózy trápí tři čtvrtiny všech žen. Léčit se musí i partner

Vaginální mykózy spolu s pocity vaginálního diskomfortu jsou podle pražské gynekoložky Blanky Vavřinkové vůbec nejčastějšími zdravotními problémy, s nimiž ženy míří ke gynekologovi.

"Fyziologický sekret je zpravidla čirý nebo má bělavé zbarvení a nijak nezapáchá. Jeho množství závisí na fázi menstruačního cyklu, ale také na věku ženy, jejím psychickém rozpoložení a dalších faktorech," doplnila lékařka, která pracuje na soukromé klinice První česká lékařská společnost.

Když se objeví infekce

Jakmile však výtok změní barvu a přidá se svědění, jde většinou o infekci, která bývá způsobena bakteriemi, viry či plísněmi, případně jde o důsledek poranění rodidel.

"V případě infekce se výtok vyznačuje zápachem. K tomu se přidávají další potíže - svědění, pálení či bolest, třeba při pohlavním styku. Výtok také často změní barvu nebo konzistenci, nejčastěji zežloutne či zezelená a stává se hustším nebo je vylučován v podobě hrudek," doplňuje lékařka.

Zřejmě nejčastěji způsobuje výtok kvasinková infekce, pak se hovoří o vaginální mykóze, za kterou může plíseň zvaná Candida albicans. Podle lékařky se s ní během života setkají plné tři čtvrtiny žen.

Kromě vaginální mykózy se může výtokem projevovat infekce bakteriální nebo způsobená prvoky. "S léčbou výtoků je třeba začít již při prvních příznacích, tím snáze a rychleji se potíží zbavíme," zní jednoznačná rada lékařky.

Měli by se léčit oba partneři

Zatímco u infekce, která ženu postihne jenom vzácně, většinou stačí používat volně prodejné léky, u vlekoucích se případů to chce lék na předpis - každopádně je vhodné, když se léčí oba sexuální partneři. Léčba nekomplikovaných zánětů trvá tři až sedm dnů, po které se zavádějí vaginální čípky nebo globule. Druhou možností je systémová léčba, kdy se tablety polykají.

U opakované kvasinkové infekce hodně pomáhá i celková úprava životního stylu a jídelníčku, z něhož je záhodno vyloučit sladkosti. Své dělá také stres a oslabená imunita.

Protože i u vaginálních infekcí může mít smysl dlouhodobé užívání probiotik, existují navíc probiotika přímo k vaginální aplikaci. Ženy, které jsou náchylné k vaginálním infekcím, mohou například po koupání v bazénu použít některý z přírodních vaginálních gelů pro udržení přirozeného prostředí pochvy - ani s jejích užíváním by se to však nemělo přehánět, podobně jako s mytím mýdlem či sprchovými gely, protože to je v tomto případě kontraproduktivní. Je lepší zvolit nějaké s přirozeným pH přímo pro mytí intimních partií.

Jak předejít vaginální infekci

Co dělat, abyste snížili riziko, že vás postihne mykóza, na minimum: nenoste příliš těsné oblečení a spodní prádlo z umělých materiálů. Nenoste mokré plavky. Vyhněte se koupání v přírodě, pokud to vaše potíže zhoršuje. Neholdujte dlouhým horkým sedacím koupelím. Při menstruaci je třeba měnit vložky či tampony co nejčastěji. Omezte sladkosti. Po stolici je vhodné se vždy utírat směrem od pochvy ke konečníku, ideální je používat bidet.

Pomáhá enzymoterapie

Běžná léčba v podobě antimykotických čípků, mastí a globulí umí dobře vyřešit akutní stavy, ale bohužel nedokáže zabránit recidivám onemocnění. Jednou z možností podpůrné léčby u opakovaných vaginálních mykóz je systémová enzymoterapie, jejíž úspěšnost sledovala česká studie nedávno publikovaná v časopise Česká gynekologie. Podle ní efekt desetitýdenního užívání enzymového léku přetrvával dlouhodobě po dobu čtyř let. Během prvního roku studie zůstaly bez obtíží dvě třetiny sledovaných pacientek a u ostatních se počet onemocnění výrazně snížil.

Přírodní léčba

Mnoho problémů v oblasti intimních partií lze ovlivnit prevencí a tady je dobrou volbou přírodní medicína, není potřeba hned sahat po lécích. Preventivně lze používat například mycí gel, který má vyvážené pH. Hodí se také doplňky stravy s probiotiky.

"Pokud již dojde k nějakému zdravotnímu problému, je to známka toho, že je v těle něco v nepořádku, a je třeba řešit to komplexněji. Všem doporučuji, aby se o své tělo starali a aby využívali přírodní produkty především jako prevenci," říká Petr Lízálek ze společnosti Just, která se zabývá prodejem přírodních prostředků.