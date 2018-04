VIDEO: Připravte si kávu ve vacuum potu s baristkou Petrou Veselou

Na první pohled to sice vypadá jako věda, ale pokud víte, jak a co, zvládne si kafe pomocí vacuum potu připravit i barista začátečník. Podívejte se, jak vám tuto techniku přípravy kávy představí odbornice na slovo vzatá Petra Veselá v posledním díle naší malé školy kávy.

Vizitka Petra Veselá je dvojnásobná mistryně České republiky v přípravě kávy a zakladatelka kavárny a galerie U zlatého korálku v Jílovém u Prahy. Kávě se věnuje přes sedm let. Ve svém školicím středisku předává zkušenosti těm, kdo se o kávu zajímají nebo s ní pracují.

Tato metoda sice nepatří k nejobvyklejším, ale káva se ve dvou baňkách nad kahanem připravuje už minimálně dvě stě let. Přístroj zvaný vacuum pot získal totiž oficiální patent v roce 1830 v Berlíně, dnes je ovšem tato metoda poměrně nespravedlivě opomíjena a víc, než v Evropě je oblíbena třeba v Japonsku.

Přitom je efektní i efektivní zároveň. Sledovat baristu, jak před vámi na stole "čaruje" s baňkami, je skutečně zajímavá podívaná. A také voňavá výrazná káva, která je konečným produktem této exhibice, rozhodně stojí za to.

Za kávou z vacuum potu ovšem nemusíte vyrazit jen do kavárny (těch, co ji u nás nabízejí, je navíc stále opravdu velmi málo). Pokud budete mít správné náčiní, můžete si ji klidně udělat i doma.

"Příprava není úplně nejjednodušší, ale chce to jen cvik. Když jste to zkoušela poprvé, byla jsem ve fázi míchání kávy v horní baňce moc netrpělivá a kahan vypnula moc brzy. Káva potom vůbec nechtěla přepadnout dolů, protože se ve spodní baňce nestihl vytvořit podtlak," popisuje ve své knize O kávě Petra Veselá své seznamování s vacuum potem. "Při dalších pokusech už jsem byla trpělivější a výsledek byl skvělý," dodává. Podívejte se na video. Že to zvládnete také?

Příprava kávy ve vacuum potu

1. Téměř celou spodní skleněnou baňku naplníme vodou. Dáme ji vařit nad kahan nebo speciální elektrický zářič. Když si vodu přihřejeme ve varné konvici a nalijeme ji už vroucí, celý postup se výrazně urychlí.

2. Při ohřívání vody ve spodní skleněné nádobě vzniká pomalu pára. V určitý moment vytvoří pára tlak, který pomalu vytlačí vodu ze spodní baňky přes trubici do vrchní nádoby.

3. Ve chvíli, kdy je téměř všechna voda ve vrchní části, nasypeme do horní nádoby kávu. Dávka záleží na velikosti vacuum potu. Obecně platí pravidlo, že na jeden litr vody použijeme 60 gramů hrubě umleté kávy.

4. Zhruba jednu až dvě minuty kávu louhujeme a mícháme dřevěnou vařečkou. Poté zhasneme kahan.

5. Ve spodní nádobě se pára začne smršťovat, protože ji už dál nezahříváme, a vytvoří podtlak a v nádobě vznikne vakuum. Vylouhovaná káva začne díky němu stékat nazpět dolů, ale bez lógru.

6. Kávu můžeme ihned servírovat, ideálně do předehřátých šálků.