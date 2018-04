Václav Marhoul: Vydržím až na okraj šílenství

Tento dotazník, který osobními otázkami a rychlými odpověďmi prozradí opravdovou povahu zpovídaného, proslavil spisovatel Marcel Proust.

Kdy a kde jste byl v životě nejšťastnější?

Bylo to vždycky, když se něco zdařilo a tenhle pocit se mnou sdílelo i mnoho dalších lidí.



Která vlastnost je pro vás absolutně charakteristická?

Tvrdohlavost.



Kde na zemi, či mimo ni, byste rád žil?

V domečku v Řecku na břehu moře.

Pro které chyby máte největší pochopení?

Pro popletenost a určitou chaotičnost.

Na co byste měl rád talent?

Na golf, který vůbec nehraji.

Jakou písničku jste si naposledy zpíval celý den a nemohl se jí zbavit?

Byla to písnička od Janka Ledeckého, na název si teď nevzpomenu.

Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a neomrzí vás?

Sedm statečných.



Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?

Volejbal.

Kým byste rád byl?

Psem. U nějakých hodně hodných lidí.

A jak by vypadala dokonale šťastná chvíle?

Že nemusím ráno vstávat a nemám žádné povinnosti.

Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu?

Všechny veterány, kteří bojovali za druhé světové války.

Kterou historickou postavu nemůžete vystát?

Z literárních Švejka, ze skutečných Gottwalda.



Koho z historie naopak obdivujete?

Winstona Churchilla.



Jaké zvíře nemáte rád?

Kočku. Asi proto, že na ně mám alergii.

Čeho si nejvíce vážíte u ženy?

Když je to osobnost, je chytrá a můžu si s ní popovídat.



V jaké situaci lžete?

Dopouštím se milosrdných lží, když nechci někoho ranit.



V jakém jste momentálně stavu mysli?

V pracovním.



Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují?

Musíte se zeptat jich. Mně nikdo neříká, co si o mně myslí.



Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl tu možnost? Jednu věc.

Chtěl bych ještě další dítě.

Které slovo či větu příliš často používáte?

Slovo ‚jako‘. Toho bych se vážně rád zbavil.

Kdo nebo co je vaše největší láska vašeho života?

Moje děti a svoboda.

Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte?

Svojí knihovny.

Z čeho máte největší strach?

Největší strach mám z toho, že budu mít strach.

Řekněme, že věříte v převtělování - jako co nebo kdo byste se chtěl příště narodit?

Já na to prosím nevěřím. Vůbec. Ani řekněme.



Jak byste chtěl umřít?

Spokojeně ve své posteli, v požehnaném věku a zdravý.



Čeho si nejvíce vážíte u svých přátel?

Otevřenosti.



Co je váš doposud největší životní úspěch?

Natočení filmu Mazaný Filip.

Jak nejraději trávíte čas?

Mnoha způsoby. Buď si čtu, nebo jdu do kina, nebo jsem s dětmi, nebo hraji volejbal, nebo se hrabu v autě. To jsou činnosti, které mě uspokojují a nemusím při nich myslet na svoje povinnosti.

Kdo na vás měl doposud největší vliv?

Asi život sám.

Jaká je vaše oblíbená cesta?

Do jižních Čech. I když já vlastně nesnáším cestování. Nejradši bych byl hned na místě.



Máte nějaké životní heslo?

Vydrž až na okraj samotného šílenství.