Václav Klaus chtěl vypadat cool a mladistvě, ale nevyšlo mu to

Nejsem si jistý, jestli nám tím Václav Klaus chce něco říct, nebo jen vyplenil šatník svému pubertálnímu vnukovi. Tyto džíny jsou tak upnuté, že by i metrosexuál Cristiano Ronaldo měl co dělat, aby to vydržel. Neříkám, že jsou ošklivé. To ani náhodou. Ale rozhodně by slušely spíš 18letému mladíkovi.

Polozapnuté boty navozují pocit, že pan profesor chtěl vypadat cool a mladistvě, což nevím, jestli se úplně povedlo. Václav Klaus bohužel vypadá jako nevybouřený postarší seladon, který se vydal na lov zajíčků. Omlouvám se, ale tohle by mu měl někdo říct, ať se to pro příště radši neopakuje. Přestože šlo o party, zvolený outfit bývalému prezidentovi rozhodně moc nelichotil.

V minulosti se přitom Václav Klaus podobných přešlapů nedopustil. Ve volném čase zvolil většinou přiměřené oblečení, ať už při sportu, nebo na neoficiálních akcích, které nevyžadovaly přísný dress code. Ještě coby prezident pak nejčastěji volil oblek (jeho outfity si můžete prohlédnout v galerii).