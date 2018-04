Václav Hudeček: houslový virtuos i učitel

Houslový virtuos Václav Hudeček od svého londýnského debutu v patnácti letech vystupoval po celém světě na nejprestižnějších pódiích. Například v Carnegie Hall, Royal Festival Hall nebo v Sydney Opera.

Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry, a to i na světových festivalech v Ósace, Salcburku či v Helsinkách.

Působí rovněž jako pedagog. V říjnu loňského roku převzal z rukou prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. S manželkou, herečkou Evou Hudečkovou, se potkal při natáčení komedie Zdeňka Podskalského.

Film

AMADEUS

Jeden film bych možná dokázal označit jako nejoblíbenější, je to určitě Amadeus Miloše Formana.

Kniha

TAJEMSTVÍ PRAŽSKÉHO ŠOTKA

Kromě knih mojí ženy Bezhlavá kobyla, Bratříček Golem, O ztracené lásce, V moci kouzel, Sedmihlásek, Tajemství pražského šotka mám také rád I. B. Singera, ruské klasiky (Dostojevskij, Tolstoj) a americké detektivkáře Chase a Mac Baina.

Místo

MOŘE

Místo by mohlo být kdekoliv u moře. Je to zázrak, místo, kde s největší pravděpodobností vznikl život, a tak nás to tam asi podvědomě táhne. Jsem ovšem rád doma a Prahu se ženou milujeme.

Člověk

MANŽELKA

Člověk, kterého obdivuji nejvíce, je moje žena. Dokázala v životě být skvělou herečkou, a přesto tuto milovanou profesi opustila a začala psát. Dnes je úspěšnou autorkou knih, má jich již šest vydaných, napsala scénář ke krásnému seriálu podle své stejnojmenné knihy "O ztracené lásce" a přitom všem je to i výborná manželka, která se o mě příkladně stará.