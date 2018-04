V USA zkoumají obezitu jako epidemii

Inspektoři Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) poslali do Západní Virginie tým odborníků pod vedením doktorky Kerri Kennedyové.

"Ptáme se třeba studentů, jestli jim každý den nabízejí ovoce a zeleninu. Nebo zjišťujeme u lidí, zda by byli ochotni přejít na nízkotučnou smetanu," vysvětlila Kennedyová práci svých lidí listu The New York Times.

Experti se zaměřili odděleně na lidi z měst a z venkova. Referenčními objekty se jim stali jednak obyvatelé Gilmer County, které má sedm tisíc obyvatel, jednak lidé ze šestnáctitisícového Clarksburgu.

Výzkumníci z CDC strávili v obci i městě přes týden a chodili nejen do škol a k tamním zaměstnavatelům, ale sledovali i nabídky obchodů, restaurací a mimo jiné i pozorovali, jaké jsou podmínky pro sport.

To všechno by prý mohlo hrát roli v nepříznivém trendu, který Západní Virginii už několik let trápí. Dalo by se o ní říct, že je třetím "nejtlustším" státem USA, když obezitou trpí 27,6 procenta jejích dospělých. Severoamerický průměr je 20,4 procenta.

Ředitelka sítě ústavů CDC Julie Gerberdingová připustila, že toto je první studie takového typu, kterou zdravotní instituce dělá. "Něco takového historie CDC nepamatuje," prohlásila.

Zatímco virginští úředníci jsou přesvědčeni, že závěry, ke kterým analytici dojdou a které budou známy zřejmě v srpnu, mohou napomoci v boji s rostoucí obezitou, odborníci, které oslovil deník The New York Times, jsou spíše skeptičtí.

"Bože, to je ale podivná práce. Zjistí to, co už se dávno ví. Že tahle země už dávno zapomněla na zdravotní cvičení. To vám ale moc nového neprozradí," domnívá se profesor Daniel McGee z Floridské univerzity.

"Akorát se tím vystraší lidé. Ale nikdo přesně neví, jestli to, k čemu se dojde - že se například jí málo ovoce a zeleniny ve školách - má skutečně něco společného s epidemií obezity," napadl výzkum David DeMets z univerzity ve Wisconsinu.