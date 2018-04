V USA zakázali reklamu na spodní prádlo s obézní modelkou Grahamovou

Televizní stanice ABC a NBC reklamu zakázaly. Modelky v ní mluví o svém těle a poté pózují ve spodním prádle. „Nestyďte se za vaše tělo,“ shodují se v reklamě.

Poté pózují v tričkách s nápisy jako: „Tohle tělo je stvořeno pro dobrodružství.“ Cílem tvůrců reklamy a modelek je, aby se ženy nebály svá těla ukazovat.

Jsou toho názoru, že si i obézní dámy zaslouží obdiv. Tvůrcům reklamy vadí hlavně to, že jiná propagační videa s nezdravě hubenými modelkami nikdo nezakazuje.



Dívky ve spotech prohlašují, proč své tělo milují. Ashley Grahamová provozuje kickbox a říká, že je její tělo stvořeno pro to, aby bylo silné a sexy. Další modelka je zase focena během kojení a říká, že je její tělo stvořeno pro to, aby dávalo lásku.

„Všude se objevují ženy, které jsou nespokojené a nešťastné a chtějí zhubnout, aby vypadaly jako ostatní ženy. To se nám ale nelíbí. Měnit se za každou cenu jen kvůli někomu a ne sobě? Ony sní o životech jiných. A my ženám ukazujeme, že se nemusí stydět. Chceme je ukázat v jiném světle,“ sdělil tvůrce reklamní kampaně.

Modelky ze „zakázané reklamy“ jsou na své křivky hrdé

Značka Lane Bryant tvoří módní plus size kousky už delší dobu a stojí si za tím, že ne každý je hubený a chrastí na něm kosti. Spousta lidí nemá takovou stavbu těla a nikdy nebude vypadat štíhle, a proto je třeba na ně myslet.

Modelky s ideou reklamy souhlasí. „Spousta lidí si myslí, že jsme tlusté a že ženy co mají podobnou velikost jako my, jsou nezdravé. Jak tohle ale někdo může říct? To může s určitostí říct jen můj lékař,“ rozčilovala se jedna z pózujících dívek.

Ashley Grahamová má i vlastní kolekci prádla: