V Ugandě zabíjí krvácivá horečka Ebola

Epidemii Eboly mají zabránit týmy odborníků

Do postiženého okresu Gulu již byly vyslány týmy odborníků, jejichž hlavním úkolem bude instruovat místní obyvatelstvo a zabránit epidemickému šíření Eboly. Je to poprvé, co se Ebola objevila v Ugandě. Pouze horečka Marburg, která má podobné příznaky, usmrtila 19 lidí v této východoafrické zemi v roce 1976.

Hypotéza: Ebolu zanesli do Ugandy vojáci, kteří se vrátili z Konga

Za poslední tři měsíce okresem Gulu prošly stovky ugandských vojáků vracejících se z občanské války v Kongu a vyvolaly dohady, že s sebou mohli virus tentokrát přinést. Podle mluvčího armády nicméně žádný z vojáků nebyl nosičem viru. Ugandské úřady ovšem vyšetřují nedávné úmrtí konžské ženy vdané za ugandského vojáka.

Epidemie Eboly v roce 1976 zabila 270 lidí

Horečka Ebola dostala jméno podle řeky v Kongu, kde byla poprvé v roce 1976 zaregistrována. Tehdejší epidemie zabila 270 lidí. Zároveň se tehdy objevila i v Súdánu.

Od roku 1976 se virus Ebola objevil v Gabonu, Súdánu, Libérii a Pobřeží slonoviny, individuální případy se objevily ve Velké Británii, kde se v roce 1976 nakazil od kontaminované jehly pracovník laboratoře.

Světová zdravotnická organizace registruje na 1000 případů onemocnění

Z přibližně tisíce případů nemocných registrovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) od roku 1976 zemřelo 793 lidí. Zatím naposledy se nemoc objevila v Gabonu v roce 1997, kdy bylo nakaženo 60 lidí, z nichž tři čtvrtiny zemřely.

Symptomy onemocnění Ebolou

Průvodními symptomy horečky Ebola jsou nejprve náhlá horečka, pak bolesti svalstva, hlavy, břicha, průjmy, zvracení, ledvinové potíže a posléze rozsáhlé vnitřní krvácení. Smrt obvykle nastává, jakmile pacient začne krvácet z nosu, očí, uší a dalších tělesných otvorů. Přesný původ viru Ebola, který zabíjí 50 až 90 procent z nakažených, nicméně zatím zůstává neznámý.

Virus zabíjí extrémně rychle

Virus se přenáší přímo tělesnými tekutinami - krví, sekrecí či spermatem nakažených osob. Nákazu rovněž způsobuje styk s uhynulými nebo nakaženými šimpanzi, jak tomu bylo nedávno v Pobřeží slonoviny. Svou oběť virus zabíjí v rozmezí od čtyř do 14 dnů, tedy tak rychle, že výskyt nemoci trvá obvykle jen několik málo týdnů. Inkubační doba je dva až 21 dnů.