V účesech vedou mikáda všech délek a ofiny. Vyberte to nejlepší pro vás

Mikáda a zase mikáda, to je hit posledních let. Nemusíte se ale pořád držet rozcuchu podle Victorie Beckham, mít nad krkem vlasy vystříhané a naopak přední partie účesu až po bradu. Letošní mikádo je jiné – ležérní, nepravidelné. Sluší každému typu obličeje. A to především díky různým tipům střihu ofiny.

Rovně střižená ofina





Elegantní a vzdušný krátký sestřih je originální rovně střiženou ofinou protaženou až na spánky. Kvalitní střih stačí k tomu, aby účes držel po celý den. Účes lehce zvládnete a jeho výhodou je, že si s ním můžete pohrát a vytvořit z něho různé varianty. Vlasy buď jen přirozeně uhladíte, nebo z nich vykouzlíte rozcuch či zvýrazníte jen určité partie. S proměnou účesu pomůže vosk, který rozetřete v dlaních.

Pro koho se hodí:

Účes s takto střiženou ofinou zvýrazní oči a lícní kosti. Tím dodá obličeji mladistvou jiskru. Nejlépe sluší ženám se souměrným oválným obličejem a vhodný je také pro sportovní typy žen. Tvář vynikne, pokud je dokonale, ale nenápadně nalíčená. Obočí by mělo být vytvarované a oči jemně, téměř přirozeně nalíčené. Krátkým lookem se pyšní Halle Berry, Alyssa Milano a Cate Blanchett.

Nesouměrný střih

Mikádo se právě teď nejvíc nosí. Je hitem letošního podzimu a zimy, stejně tak i hnědá barva s červenými tóny. Nepravidelný střih je plný geometrie, trochu ostřejší, ale ležérní a vzdušný. Nesouměrná ofina je v délce nad obočí a zdůrazňuje rysy obličeje. Doma při úpravě účesu používejte šampon a balzám na zvětšení objemu vlasů a pak účes vyhlaďte stylingovými přípravky.

Pro koho se hodí:

Tento účes je slušivý a nenáročný na úpravu. Vzhledem k tomu, že ofina zvýrazňuje rysy v obličeji, sluší ženám s oválným, podlouhlým i srdcovitým tvarem obličeje. Podlouhlému tvaru obličeje budou svědčit stupňovitě sestřižené partie, které pomohou obličej vytvarovat. K barvě vlasů ladí světlý make-up na tvářích a hnědé stíny.

Extravagantní mikádo





Velmi nekonvenční a osobitý účes. Krátké a hladké mikádo je střižené v úrovni lícních kostí a zdůrazní rysy obličeje. Velmi módní je krátká střapatá ofinka, která je střižená do oblouku a přidá jas vašim očím. Moderní, přirozený blonďatý odstín dodává účesu jemnost. Dokonalost a hladkost střihu docílíte použitím přípravků pro vyhlazení a lesk účesu. Přirozeně blonďatá barva sluší zejména letním a jarním typům.

Pro koho se hodí:

Netradiční účes je vhodný pro souměrný oválný typ obličeje. Dovolit si ho mohou mladé odvážné ženy, které mají krásnou tvář. Vynikne dokonalé obočí a kouřově nalíčené oči. Patří k němu i dokonale čistá pleť s perfektním make-upem. Vyjděte si v něm jen při výjimečných příležitostech, třeba na party či na ples.

Střapatý střih s asymetrií





Velmi originální účes z polodlouhých vlasů, které jsou značně prostříhané. Neobjevíte na nich ani jednu rovnou linii. Ofinka je krátká a asymetrická. Střapatého vzhledu docílíte pomocí žehličky a stylingových přípravků. Výborně se pracuje s jemným voskem, který rozetřete mezi prsty a trpělivě vytvarujte jednotlivé pramínky. Pomůže i texturovací lak, který zvýrazní jednotlivé vrstvy účesu. Stupňovitě sestřižené vlasy dopomohou ke zjemnění tvaru obličeje a vytvarují ho.

Pro koho se hodí:

Tento styl účesu je vhodný pro ženy, které se nebojí experimentovat a měnit různé styly účesů. Bude slušet zejména těm ženám, které mají oválný, kulatý či hranatý typ obličeje. Střapatý střih zakryje i nesouměrnosti na obličeji. Vzhledem k tomu, že oči jsou zakryté, hezky vyniknou nalíčené rty.

Přirozené volné vlny





Hitem letošního podzimu jsou také dlouhé vlasy s velkými, jakoby neupravenými vlnami. Světlý tón hnědé vytvoří na účesu celkový přirozený nádech. Volné vlny jsou sexy a kupodivu nenáročné na úpravu. Stačí, když vetřete do suchých vlasů balzám pro zvýraznění kadeřavosti a dotvarujete vlny rukama. Vaše hlava bude plná zdravých a přírodně vypadajících vln. Při mytí nezapomeňte na kvalitní šampon, balzám nebo masku, nejlépe od profesionálů. Třeba novinku od Mark Hill.

Pro koho se hodí:

Přirozené vlny budou nejvíce slušet romantickým ženám s oválným a srdcovitým tvarem obličeje. Účes zjemní vaši tvář a dodá objem dolním partiím obličeje. S tímto účesem si vyjděte na ples a velkými vlnami ze svých vlasů ozdobte odhalený výstřih a holá ramena. Zvolte jen jemné, téměř nahé nalíčení tváře a očí.

Měděná ofina a vlny ve vlasech





Účes z dlouhých vlasů se vyznačuje střídáním rovných úseků a zvlněných kadeří. Účesu dominuje dlouhá, hustá, tupá a těžká ofina sčesaná od středu hlavy. Končí těsně nad očima a takto je hitem této sezony. Zářivě měděná barva dodá účesu tu pravou jiskru a zaručeně utiší i sebemenší smutek podzimních dnů. Bude slušet ženám jarního a podzimního typu. Tento účes si vytvoříte pomocí přípravků na nepoddajné vlasy a na jejich lesk. Vlny vykouzlíte pomocí velkého kulatého kartáče a fénu.

Pro koho se hodí:

Účes vynikne na kvalitních dlouhých vlasech a je vhodný pro jemný typ ženy se srdcovitým či oválným tvarem obličeje. Díky ofině zakryje širší čelo a mírné vlny dodají spodním partiím objem. Tímto účesem a zářivou barvou okouzlíte nejen ve společnosti, ale můžete si ho dovolit i na denní nošení, klidně k roláku.

Ofiny třikrát jinak

Největším hitem je hustá, dlouhá ofina končící těsně nad očima. Ta se hodí pro ženy, které mají hodně vlasů a mohou se pochlubit jejich kvalitou a hustotou. Vlasy musí být rovné a silné. A druhý typ? To je krátká, zubatá ofina plná asymetrie. Do třetice, pokud jste mladé a odvážné, můžete vyzkoušet lehce střapatou ofinku střiženou do oblouku.

Pokud se pyšníte dlouhými vlnitými vlasy, tak ani na vás letošní mistři trendů nezapomněli. Jsou letos hodně módní, ale podmínkou je, aby vaše vlasy byly opravdu kvalitní.





A jak na to? Hlavní je přirozenost, nejlépe když necháte své velké kadeře volně, jako by byly neupravené. Neznamená to ale, že se o ně nemusíte pečlivě starat. Používejte kvalitní šampony a balzámy. Pokud do vlasů vetřete aspoň jednou týdně výživnou masku a zabalíte je do vyhřátého froté ručníku, nebudete mít problém s ležérním stylem. Ze suchých a poletujících vlasů jakoby přirozené vlny nevytvoříte. Pořiďte si fén nebo žehličku s ionty, které vlasy nepoškodí. Naopak uzavřou v nich tak potřebnou vlhkost a pak se nemusíte obávat roztřepených, ulámaných a krepatých vlasů.

Barvám vládne přirozenost

Vlasům vládnou zemité barvy v rozmanité škále hnědých a přirozeně světlých odstínů. Blonďaté odstíny by měly působit přírodně, navíc je můžeme oživit proužky tmavšího odstínu blonďaté, doslova blonde on blonde. Od kontrastních melírů se již ustupuje. Hnědé odstíny ve vlasech nesmí vypadat uměle a měly by být plné života. A pokud máte odvahu na červené odstíny, neměly by být tak ostré, ale namíchané s hnědými tóny, například burgundské nebo kaštanové. Ať už máte barvu jakoukoli, klíčem k trendy barvě letošního podzimu a zimy je přirozenost.





Letošní trendy účesů a barev přicházející z Paříže se nesou v duchu thrillerových filmů. Vzhled á la osudová žena je elegantní a ženský, naproti tomu "špionky" jsou sexy a rozevláté.

S uměleckým ztvárněním účesů a barev si pohráli kadeřníci L’Oréal Professionnel. Za modelky jim posloužily ženy jako hlavní hrdinky světa thrilleru. Nadcházející sezona je tedy ve znamení osudových žen a akčních hrdinek tak, jak jste se s nimi mohli setkat ve filmech.

Nezapomenutelné role ztvárnily Halle Berry jako krásná agentka v Jamesi Bondovi, Angelina Jolie ve filmech Lara Croft, Monica Belucci jako osudová žena v trilogii Matrix. Tímto trendem se nechali inspirovat i módní návrháři a představili kolekce plné černé barvy, strečových materiálů, lesklé kůže, ale i drahých látek. Osudové ženy se objevovaly také v detektivních románech z prostředí amerického velkoměsta,kde vládne korupce a zločin.

Tyto krásné ženy nosí vždy rudou rtěnku, jehlové podpatky, saténové rukavice, kouří tenké cigarety a díky své tajuplnosti dodnes fascinují módní tvůrce, filmaře i kadeřníky.

Barvu Majirel tak pro tuto sezonu symbolizuje osudová žena - femme fatale, barva Luocolor je zase inspirována špionkami. Účesy femme fatale jsou elegantní, ženské, hladké, oproti tomu "špionky" doplňují své obepínající strečové outfity rozevlátým účesem zejména krátkých střihů. Trendové odstíny jsou převážně teplé se zlatými a měděnými odlesky, ale můžete si zvolit i ohnivou rudou či chladnou černomodrou. Vyberte si, kým chcete být.

Jak na správné domácí barvení

I v domácích podmínkách si můžete dobře obarvit vlasy. Stačí jen koupit si tu správnou barvu a pustit se do toho. Jen je potřeba dodržet několik důležitých pravidel, aby vaše práce byla úspěšná. Poradíme vám.





1. Úspěšnost nabarvení záleží na výběru kvalitní barvy, správné aplikaci a dodržení doby působení. Před plánovaným barvením vlasy nemyjte, je potřeba, aby na pokožce zůstal ochranný film.

2. Pokožku kolem čela, uší a krku namažte krémem, zejména pokud nanášíte tmavou barvu.

3. Připravte si celý obsah balení barvy, sklenici nebo misku k přípravě směsi, starý ručník k ochraně oblečení, hřeben nebo štětec na vlasy k nanášení barvy, hřeben s řídkými zuby, nůžky, hodinky. Udělejte si test snášenlivosti. Naneste barvu na kůži v loketní jamce a 45 minut počkejte. Pokud vaše kůže výrazně zrudne, na tuhle barvu raději zapomeňte. Leták s návodem mějte pořád po ruce.

4. Jsou-li vaše vlasy suché, naneste směs na konečky vlasů pouze na posledních 5 minut působení barvy. Předejdete tak nerovnoměrnému nabarvení. Na suchých koncích by pak mohla být barva výraznější. Když se budete držet všech pokynů, domácí barvení určitě vyjde.

Další tipy:

* Pořiďte si barvu, která při nanášení nestéká a obsahuje pečující olejíček, jenž vlasy ihned regeneruje.

* Vybírejte ze spolehlivých značek.

* Barvu si vybírejte podle toho, zda chcete vlasy jen oživit, nebo už potřebujete zakrýt šediny. Podle toho si pořiďte buď přeliv, postupně smývatelnou, nebo stálou barvu.

* Před barvením nepoužívejte vlasovou kosmetiku se silikonem, jenž obalí vlasy ochrannými filmy, které vlas uzavřou a ten pak hůře přijímá barevné pigmenty.