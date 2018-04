V tanci musí být velký kus lásky, říká tanečnice ze StarDance

Tanec je skvělá zábava, odreagování a ještě je v něm kus erotiky. Můžete si vybrat, co vám sedne víc: zda ladné pohyby a dlouhé šaty, nebo naopak temperamentní rytmus a co nejúspornější oděv, v němž vyniknou vlnící se křivky těla. Zda standardní tance, nebo ,latina‘.

StarDance spojila profesionály s amatéry a výsledek byl jedinečný. Tanečníci-amatéři se pod dojmem soutěže už začali hrnout do kurzů. "Zájem mezi dospělými je obrovský. Chtějí dohnat, co zanedbali," potvrzuje Karel Oplt z taneční školy v Praze. Obzvlášť tancechtivé jsou prý ženy. "Volají a ptají se, zda nemáme pod pultem volné pány. Obvykle nemáme, takže nezbývá než přimět svého partnera."

A co o tanci říkají profesionálky ze StarDance Kamila Tománková, Petra Kostovčíková a Kristýna Coufalová?



Kamila Tománková

Třicetiletá tmavovláska, ve Star Dance partnerka Tomáše Dvořáka, dnes už aktivně netančí, spolu s manželem, bratrem a otcem trénuje v tanečním klubu DSP Kometa Brno, který patří k nejlepším v republice. Byla mistryní republiky v latinskoamerických formacích.

Na parket si přivedla tanečníka, který vypadal o něco mladší. "To je náš David," představila ho a k překvapení všech dodala: "Já jsem jeho teta!" Šestnáctiletého synovce si ,vypůjčila‘. "Já ho s jeho partnerkou Betynkou trénuju a oni jenom vyhrávají," smála se. Pak postupně vklouzla do červených a bílých šatů a spolu s Davidem rozvlnila tělo nejdřív v rytmu brazilské samby a posléze argentinského tanga. "Mám ráda všechny tance, ale hodně mě baví ty temperamentnější, latinskoamerické," řekla.

Když se na ně díváte a odmyslíte si fakt, že jde o tetu a synovce, nutně vás napadne: V tanci musí být úžasně velký kus lásky. "Záleží na tom, jak si toho druhého připustíte k tělu," podotýká Kamila. "Při tak těsném kontaktu je to samozřejmě jiné, než když spolu dva jenom sedí v kanceláři, a tak se stává, že se něco mezi tanečníky přihodí. Ale není to pravidlo a není důvod žárlit, kdykoli si jde například žena s někým zatančit. Člověk musí být tolerantní, často jde v tanci jen o neškodný flirt."

Se svými tanečními partnery zažila všechno, přes vzájemný odpor až po lásku. "V tom prvním případě jsme navzájem obviňovali jeden druhého, že děláme chyby, do toho občas nevyšel nějaký závod, až jsme si to otrávili natolik, že jsme raději skončili. A s tou láskou... to je příběh s mým manželem."

Dnes mají tříapůlletého Jonáše, ale tančit spolu chodí zřídka. Typická profesionální deformace. "Můj muž tančí skvěle, ale na diskotéku se mnou nechodí, to si občas zajdu s přáteli. A na ples se jdeme pobavit tak jednou do roka. Pro nás je to, jako kdyby si šel profesionální fotbalista kopnout na hřiště za barákem do balonu. Raději si hledáme jiné odreagování, protože tancem žijeme každý den."

Tancování odkoukala od rodičů, kteří vedli taneční klub pro dospělé. Jako malá holka se strašně ráda dívala, jak trénují, a tehdy také zatoužila po prvních šatech. Maminka mi je pak ušila k Vánocům, byly červenobílé s flitry a já se v nich každý den kroutila před zrcadlem." Pro změnu poslední šaty z dob svého soutěžení má dodnes schované.



Petra Kostovčíková

29letá tanečnice z Havířova naučila tancovat Václava Vydru tak, že publikum žaslo. Někdejší vicemistryně světového poháru žije se svým německým partnerem v Ingolstadtu. Před rokem, po třinácti letech kariéry, skončila s aktivním tancem ze zdravotních důvodů.

"Mám protancované kyčle," vysvětlila Petra Kostovčíková důvod, proč loni musela skončit se závoděním. Při pohledu na tuhle úžasně vitální bytost se vlastně ani nedivíte - v náručí svého bratra, kterého si do Lucerny přivedla jako tanečníka, připomíná spíš hadí ženu.

Za neuvěřitelně ladnými pohyby jsou ve skutečnosti roky tvrdé dřiny. "Aby šlo tělo zkoordinovat, musí být neustále v napětí. Od podpatků trpí nohy, bolí páteř, kyčle, kolena..." Pleť zase sužují líčidla a zabrat dostává i kůže celkově, protože tanečnice musí vypadat opáleně, a tedy chodit do solária nebo používat samoopalovací přípravky. Nelekejte se, tohle platí jen pro profesionály.

Na druhé straně tanec v páru považuje Petra za skvělou školu života. "Naučíte se toleranci, respektu, odpouštění. Nestačí pochytit kroky, musíte se sladit a napojit na sebe těla. Jak moc se vám to podařilo, to zjistíte při improvizaci, kdy musíte z gesta a pohybu poznat, co má následovat. Každý si dokáže zatančit s každým, ale na náročné akrobatické figury to nestačí." Je to prý jako v manželství, tam se taky říká: Chcete-li průpravu, jeďte spolu na loď. Tam si při rozdělení rolí háček - zadák taky otestujete, jak moc jste spolu schopni vyjít.

A stejně jako manželství mívá i tanec sexuální podtext. Jenom mezi profesionálními tanečníky se často brzy vytratí. "Po šesti hodinách tréninku denně prostě vymizí. Překryje ho rutina, ale ta naopak nesmí být znát. Na parketu je pak někdy těžké ukazovat jiskření, když už tam třeba není," usmívá se Petra Kostovčíková.

Její přítel a někdejší taneční partner je Němec, který teď bude tančit dál s jinou partnerkou. "Jsem zvědavá, ale spíš než žena se ve mně asi bude ozývat tanečnice, určitě mi bude líto, že už netancuju." I když - s Václavem Vydrou teď občas hostuje na plesech, kam je lidé nadšeně zvou. "Zjistila jsem, že mě to zase trochu táhne do Česka. Zamilovala jsem si Prahu a díky Vaškovi jsem začala chodit do divadla."

A uvolnit se chodí nejraději do ostravské Stodolní ulice. "Rock, disco, taneční hudba, baví mě všechno. Tam se vyblbnu."



Kristýna Coufalová

21letá studentka z Olomouce se stala spolu s Romanem Vojtkem vítězkou Star Dance. Byl to její malý návrat k tancování, kterého se předloni vzdala kvůli studiu práv. Finalistka mistrovství republiky ve standardních tancích v kategorii mládež také učí v taneční škole v Olomouci.

V dlouhých šatech se na parketu tanečního sálu vznášela lehce jako nějaký modrý anděl. Milá, tichá a nenápadná. Než ji nalíčili, učesali a oblékli do šatů, nejspíš byste ji ani nepoznali, byť ta tvář je z televizní obrazovky povědomá. "Občas na mě lidé koukají, třeba sestřička u doktorky se ptala: Jste to vy? My jsme se tu dohadovali...," vypráví Kristýna Coufalová. Dnes už je ale zase víc studentkou než tanečnicí. To jen soutěž Star Dance ji vrátila o pár let zpátky.

Tancovala od osmé třídy, ale před rokem a půl se v Praze vrhla na studium práv. Sama bydlí v Olomouci, taneční partner byl z Brna. "Pendlovat mezi třemi městy už nešlo." Během Star Dance muselo vše stranou. "Jeli jsme dva měsíce v kuse. A když to pak najednou skončilo, když druhý den už nebyl žádný trénink, zastesklo se mi, hlavně o Vánocích."

Ačkoli s Romanem Vojtkem občas zatančí na nějakém plese, stýská se jí po tanci příliš na to, aby si ho už jednou provždy odpustila. I když ji občas bolel, na duši i na těle. "Psychicky bolí, když se tomu chcete věnovat víc, než je ochoten dát váš partner, což se mi stalo. A fyzicky: vezměte si pětkrát týdně tři hodiny tréninku, víkendy věnované soutěžím, otlaky z bot, pokřivená záda… Každá doktorka to na vás pozná."

Na fotografování pro magazín ONA DNES si přivedla kamaráda a bývalého soupeře v jedné osobě - tanečníka mezinárodní třídy Radima Bracha, kterého jí ,zapůjčila‘ kamarádka Hana Pikalová. Žárlit na partnera v tanci je podle ní zcela nemístné. "Když chcete tancovat a váš partner vám to nemůže nabídnout, musí tolerovat, že půjdete s jiným," tvrdí.

Milostný výraz při profesionálním tanci je podle ní často profesionální herecký výkon. "Například při rumbě máte toho druhého svádět, ale může se stát, že jste se předtím zrovna pohádali a vy se na něj ve skutečnosti nemůžete ani podívat. A přesto musíte vypadat, že je to v tu chvíli pro vás nejbližší člověk." S těmi hádkami to ale v jejím případě nejspíš nebude tak zlé. Jeden roztomilý detail: v mailové adrese má jméno Kisstýnka.