V soutěži Elite Model Look v Číně uspěly Slovenka i Češka

elite model look Soutěž Elite Model Look vyhledává talenty pro modeling od roku 1983. Světové finále se v roce 2007 konalo i v Praze. Mezi úspěšné účastnice minulých soutěží patří Češky Petra Němcová, Linda Vojtová či Denisa Dvořáková, které mají velký úspěch ve světě. Finalistkami soutěže, která se v minulosti konala pod názvem The Look Of The Year, byly i známé světové modelky jako Cindy Crawfordová, Linda Evangelista, Karen Mulderová, Tatjana Patitzová nebo Gisele Bündchenová.