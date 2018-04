V sexu Češi válcují Španěly i Italy

Kdyby se usuzovalo z toho, jak málo muži o svých sexuálních problémech hovoří, mohlo by se zdát, že se jich neduhy...

Češi se milují dlouho, ale ne často

Češi se nepotřebují milovat tak často jako jiné národy. Zato když už se do sexu pustí, stojí to za to. Délkou...