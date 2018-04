V šestadvaceti jsem pěstounkou teenagera, říká žena ministra Dobeše

vizitka - Narodila se pod dívčím jménem Brabcová v roce 1984 v Benešově

- V jejích dvou letech se rodina přestěhovala do Prahy

- Má staršího bratra a nevlastní sestru a bratra z otcova prvního manželství

- Maminka je účetní, tatínek novinář

- Absolvovala bakalářská studia na fakultě humanitních studií

- Ve 22 letech se seznámila s o 20 let starším Josefem Dobešem

- V roce 2007 se vdala a narodil se syn Jakub. Další syn se má narodit v lednu 2011

- Vychovává ve střídavé péči 12letého Kryštofa z manželova prvního manželství a patnáctiletého Davida, kterého si vzali do pěstounské péče

- Letos v únoru vstoupila do strany VV, založila místní klub a je jeho předsedkyní

- Žije s manželem, svými rodiči a dětmi v Dolíně u Slaného

Už když jsem manžela poznala, brával si ho občas na den z dětského domova. Jako psycholog totiž vedl program, kdy se studenti starají o děti, které se neumí začlenit do kolektivu. David v té době žil v dětském domově za Voticí, protože mu v necelých deseti letech umřela maminka a rok na to i babička. I David měl kamaráda, jenže ten se o něj brzy přestal zajímat. Manžel pro něj nemohl najít náhradu, a tak se rozhodl, že mu kamaráda bude dělat sám. A protože má ve střídavé péči syna z prvního manželství, podnikal výlety s oběma.

Když jste se seznámili, měla jste hned dva syny.

Stejně jako jsem s manželem přijala Kryštofa, tak i Davida. K tomu, co ho potkalo, měl smůlu i na pěstouny před námi. Vzali si ho totiž k sobě starší manželé, ale po pár týdnech pán umřel a kluk se vrátil do domova. Dokonce já byla nakonec ta, která navrhla, abychom si ho brali na celé víkendy, než aby musel jezdit tu dálku k nám a zpět v jeden den.

Proč jste se rozhodli pro pěstounskou péči?

Napadlo nás to, už když zemřel předchozí pěstoun, ale bydleli jsme tehdy v malém bytě v Praze a nebyly podmínky. Až když jsme se nastěhovali do baráku, jsme si řekli, že máme poslední možnost mu pomoct dostudovat a vyučit se. Chodí do deváté třídy na speciální škole, protože je lehce mentálně postižený. A vzhledem k tomu, že je manžel z katolické rodiny a jeho sestra má v pěstounské péči hned tři děti, všichni si mysleli, že mě manžel musel přemlouvat. Málokdo ví, že já první jsem navrhla, že bychom si ho měli vzít domů.

Čekáte dalšího syna. Baví vás být mámou na plný úvazek?

S mým dvouletým synem prožívám asi nejkrásnější období mého života a těším se na další miminko, ale jenom rodičovská mě neuspokojuje. Proto píšu do novin a věnuji se komunální politice.

S dětmi a domácností vám asi pomáhají babičky nebo chůva.

Babička chodí do práce a hlídá jen o víkendu. Druhá bydlí až na Moravě, ale co jsem těhotná, jezdí mi navzdory té dálce také pomáhat. Poslední půlrok jsem se hodně věnovala předvolební kampani, tak jsem si našla mladou paní, která sama má dva syny. Když je potřeba, pomůže mi s domácností, někdy pohlídá nejmladšího Kubíčka. Spíš než chůva je to ale kamarádka.

Vdala jste se ve třiadvaceti. Věděla jste si rady s domácností plnou chlapů?

Vařit, prát, uklízet, to všechno už jsem dávno díky mámě uměla. Snažila jsem se rodičům pomáhat, takže když byli dlouho v práci, uvařila jsem já. I svíčkovou bych zvládla, ale třeba Kryštof má nejraději rajskou.

I Vánoce zvládáte?

Jsem přesně ta, co říká: Už aby bylo po Vánocích. Na druhou stranu od té doby, co jsem s manželem, je mám moc ráda. Z roku na rok jsem se ocitla z dítěte, pro které se svátky chystaly, v tu, která je pro dítě chystá. A rovnou pro tehdy osmiletého Kryštofa. Snažím se je udělat hezké právě kvůli dětem. Cukroví napeče manželova maminka, peče ho snad na tuny pro všechny příbuzné, ale i já dělám se svou mámou takovou tu vánoční klasiku, asi pět druhů. Navíc jsem se díky Kryštofovi naučila perníčky, které jsem s mámou nikdy nedělala, on je má moc rád.

Kvůli Kryštofovi se snažíte. Měla jste strach, jak vás přijme?

Nikdy jsem se nesnažila dělat mu mámu, ale spíš kamarádku. Byl ohromně roztomilý a klidný. Poznala jsem ho v době, kdy neměl moc dobrý vztah ke škole. Snažila jsem se mu pomoct. Učila jsem se s ním, připravovala mu zábavné hry, hádanky. To nás hodně sblížilo. Ve třetí třídě najednou získal velmi hezký vztah k učení, dostal i lepší paní učitelku a dneska je to génius, kterého nemůžeme odehnat od učení. Manžel se tomu směje a říká, že je perfekcionista po mně. Když se nám narodil Kubíček, byla střídavá péče ohrožena. Bylo to těžké období. Nechtěla jsem si připustit, že by malý mohl vyrůstat bez svého staršího brášky.

Práce a starosti. Takhle jste si svůj život představovala?

Opravdu se na všechno cítím někdy hodně sama. Zrovna s manželem řešíme, jak těm dvěma starším klukům přirozeně vštípit, že mi musí pomáhat. Občas bych mohla jimi vyprodukovaný bordel měřit na metry krychlové.

Je něco, v čem se s manželem neshodnete?

Jsem na děti přísnější. Moje máma na mě byla vždycky tvrdá, sama je pracovitá až workoholik. Totéž vyžadovala po mně a já to teď dělám úplně stejně jako ona. Manžel není tak důsledný, takže občas narazíme.

Máte někdy čas jen sama pro sebe?

Od malička až do dospělosti jsem hodně tancovala, což teď v těhotenství bolestivě pociťuji na kyčlích, tak chodím na fyzioterapii. A i když mám Kubička s sebou, můžu se v klidu věnovat cvičení, protože on si tam vydrží dvě hodiny hrát. Když si ale opravdu chci zpříjemnit odpoledne a večer, dám ho na hlídání a jdeme s manželem třeba na nějakou společenskou akci. Někdy se sejdu s kamarádkama, ale i ty mají své děti, takže je to většinou i s dětmi. Nejsem typ, který by chodil na manikúru, nemělo by to ani smysl, protože mám věčně ruce v dřezu či v hlíně na zahrádce.

Co vám udělá radost?

Vážím si chvilek, kdy jsme s manželem sami. Hodně si rozumíme, ale na hovory, jaké jsme vedli na začátku vztahu, není s dětmi klid.

Jak jste se vlastně seznámili?

Studovala jsem humanitní studia, díky tomu jsem se naučila psát, ale celkem mi bylo všechno jedno. Bylo mi 22 let a o budoucnosti jsem moc nepřemýšlela. Když mi před komunálními volbami v roce 2006 kamarádka nabídla brigádu ve Věcech veřejných, moc se mi nechtělo, ale slíbila jsem, tak jsem šla. Chodila jsem do domů a po ulicích, bavila se s lidmi o politice a vysvětlovala cíle strany. Manžel nás brigádnice zaškoloval a motivoval. Už na první schůzce mě svým nadšením oslovil a pro tu práci získal. Několik měsíců jsem žila jen pro volby. I manžel teď vzpomíná, že jsem ho mezi ostatními zaujala, protože jsem pracovala poctivě a s nadšením.





Za jak dlouho jste se dali dohromady?

Pověřil mě supervizí nad ostatními brigádnicemi a párkrát jsme se pracovně sešli. A snad už ze třetí schůzky se vyklubalo rande, na kterém mi řekl, co ke mně cítí. Byl dost přímý. Když se jednou pro něco rozhodne, jde do toho rovnou po hlavě.

Byl ale přece jen o dvacet let starší. Váhala jste?

Poměrně dlouho jsme se pak scházeli, poznávali se a vedli i celodenní hovory. Byl tehdy už asi rok rozvedený a mně s ním bylo dobře. Jenže jsem měla strach z velkého věkového rozdílu. I rodiče neskrývali znepokojení. Když jsem se pak rozhodla, že do vztahu půjdu, nabraly události rychlý spád. Začali jsme spolu bydlet a přesně na rok od chvíle, kdy se vyslovil, jsme se vzali. Státnice na bakalářském studiu jsem dělala už těhotná. Až později jsme si s mámou uvědomily, že jsem možná podvědomě následovala jejího příkladu, protože ona si také vzala rozvedeného o čtrnáct let staršího tátu, který už měl dvě děti z předchozího manželství.

Čím vás "dostal" jako chlap?

Byl ke mně velmi pozorný a také originální. Jednou například zastavil cestou z výletu u silnice, protože tam prodávali bedly, věděl, že je miluju. Jiný by mi dal prstýnek nebo něco hezkého na sebe, ale on mi koupil obrovskou krabici bedel. Celý víkend jsem je pak smažila.

Byl to on, kvůli komu jste se stala členkou Věcí veřejných a založila klub ve Slaném?

Přesvědčil mě manžel, ale teprve když viděl, že mě komunální problémy zajímají. Říkám, že jsem do Věcí veřejných vstoupila kvůli dětem, aby jednou nemusely řešit kanalizaci, jímky a další nepříjemnosti. Chtěla bych pomoct tomu, aby byl náš život v Dolíně příjemný.