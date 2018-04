V sebevědomí je třeba přidat plyn, radí ženám dopravní psycholožka

Bourají ženy méně než muži?



Vlasta Rehnová Narodila se 30. 9. 1950 v Praze. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v oboru dopravní psychologie působí od roku 1980, od roku 1997 pracuje v Centru dopravního výzkumu, kde se podílí na řešení tuzemských i evropských projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu. Řidičský průkaz vlastní 25 let.

Když si vezmete statistiky nehodovosti, tak budou čísla hovořit v neprospěch mužů, mají výrazně více nehod. Ale to jsou absolutní čísla, která by se měla zrelativizovat třeba na počet najetých kilometrů, v jakém provozu jezdí a podobně. Profesionální řidiči jsou v drtivé většině muži, a najezdí tak mnohem více kilometrů než ženy. Třeba na držení řidičského oprávnění se to již hodně srovnává, řekla bych, že to bude tak půl na půl, zejména v mladších ročnících.

A co závažnost způsobených nehod?

Ve statistice závažnosti nehod již nejde o absolutní čísla, je to přepočítané na jednotlivé kategorie. Tady zjistíme, že muži opravdu způsobují ty nejzávažnější nehody, zatímco ženy jich mají minimum. Ženy způsobují spíš drobnější nehody.





Slyšela jsem, že častou příčinou nehod žen je nesoustředěnost…

To je pravda, ženy by se měly snažit tomu předcházet. Během řízení nemyslet na nic jiného, problémy napsat do diáře a nesnažit se je vyřešit během jízdy. Je lepší nechat si časovou rezervu, taky aby se žena nalíčila ještě doma a nesnažila se to dohnat v autě. V případě nějakého časového presu se zamyslete, jestli vám opravdu stojí za to riskovat. V dnešní době má každá mobil, tak můžete zavolat, že jste v zácpě, že jedete a nestíháte. A pokud po vás ten druhý člověk přesto chce, abyste jela nebezpečně, tak se zamyslete nad tím, jak moc si vás asi váží.

Říká se, že ženy mají problém s parkováním, je to pravda?

Já už jsem to na jedné besedě potvrdila, protože to byl i můj případ (smích). Já sama jsem jednou řekla dost tomu, jak se mi ostatní za parkování posmívají, a šla jsem si to v létě cvičit na posekaném poli. To bych doporučila i ženám, které s tím mají problém – cvičit, cvičit, cvičit. Je to o tom, kolikrát žena zaparkuje, takže pokud už od začátku manžel (přítel, tatínek) nesnese pohled na ženu parkující do garáže a radši si za volant sedne sám, tak se to žena nenaučí nikdy. Je pravda, že ženy mají trochu problém s prostorovou představivostí, na druhou stranu muž už od puberty parkoval tátovi auto, zatímco málokterého otce by napadlo svěřit zaparkování dceři. Není to ovšem žádný dar z nebes, ale trénink. Takže trénovat a nenechat se odradit!

Co jsou pro ženy rizikové situace v autě?

Jsou to situace, které nečekají, když je něco překvapí. Třeba je na trase objížďka, někdo stojí, kde nemá stát, něco je rozptýlí. Nemají na tyto situace dopředu připravený scénář, nedokážou je předvídat. V tu chvíli se žena lekne, začne třeba moc prudce brzdit. To se stalo i mně, kdy celou situaci zavinil někdo jiný než já, začala jsem brzdit, přestože to nebylo nejlepší řešení, naštěstí to všechno dobře dopadlo a já tu dneska s vámi sedím.

Mohou se v tom ženy nějak zlepšit?

Určitě ano. Muži si o řízení běžně povídají, sedí na parkovišti v hloučku nebo v hospodě a rozebírají, co kdo udělal a jak se řidič zachoval. Jim to asi ani nepřijde, je to pro ně zábava, ale vlastně si tím předávají zkušenosti. Je to ve skutečnosti jakýsi seminář o řízení, ze kterého jsou ale ženy vyloučené, málokdy tam s nimi uvidíte diskutovat ženu.







Co s tím?

Když žena zažije nějakou nebezpečnou situaci, měla by si doma s partnerem nebo nějakým zkušeným řidičem nebo řidičkou sednout a probrat to, samozřejmě bez toho, aby na ni někdo křičel, že odřela auto. Situaci si spolu projít, zkusit vymyslet jiný scénář, jak ji zvládnout lépe. Také si o tom může povídat s kamarádkami, podělit se o své zkušenosti a nabrat je od ostatních.

Proč mají muži oproti ženám větší vztah ke svým autům a daleko více prožívají, když třeba auto škrábnou?

Já si myslím proto, že pro muže je jezdit poškrábaným autem ostuda. Viděla jsem dokonce nálepku "poškrábala to manželka" (smích). Když jezdíte s poškrábaným autem, tak si lidé řeknou, že to asi neumíte, a to mužům vadí mnohem víc než ženám. Od mužů se v podstatě očekává, že řídit umí. Také to může být částečně v motivaci k jízdě autem. Žena ho má spíše jako užitkovou věc, se kterou jede do práce nebo na nákup, s dětmi. Pro chlapa je ale auto i koníček, záliba, a proto je na jeho poškození citlivější.

Proč jsou muži už od autoškoly za volantem sebejistější než ženy?

Chlapci nabývají sebevědomí hodně rychle oproti dívkám. Když jdou do autoškoly a začnou jezdit, tak si subjektivně myslí za mnohem kratší dobu, že jsou dobří řidiči. Dívky mají z prvního samostatného kroku strach, i když třeba udělají řidičský průkaz a komisař uzná, že to umí, bojí se samy vyrazit do provozu. Je důležité, aby dívku nebo ženu v tu chvíli podpořilo okolí a neshazovalo ji, že to neumí. Ona ví, že to neumí, ale potřebuje si to procvičit.

Jistá míra strachu je ale prospěšná.

Chlapci bývají až moc sebevědomí, přitom ale ještě zdaleka nejsou hotoví řidiči. V černé kronice můžete číst o spoustě nehod těchto sebevědomých mladíků, kteří nezvládnou řízení ve vysoké rychlosti. Obecně by se dalo říct, že chlapci by potřebovali se sebevědomím brzdit, dívky zase trochu přidat plyn.





Na co by si měli rodiče dát pozor, když mají doma mladého řidiče nebo řidičku?

Já bych začala už u výběru autoškoly, protože tu většinou platí rodiče. Ať si na ni zjistí reference a dohlédnou na to, že za jejich peníze dostane dítě všechny potřebné hodiny. Nesmí být přípustné, že po deseti hodinách mu instruktor řekne, že řídit umí a může jít rovnou ke zkouškám. Vaše dítě je sice již svéprávný dospělý člověk, ale vysvětlete mu, že za žádné podvody platit nebudete, a trvejte na plném počtu všech hodin. Je to investice na celý život a rodiče jistě chtějí, aby ten život byl dlouhý.

Mají rodiče auto půjčovat svým dětem hned po skončení autoškoly?

Měli by se domluvit. Pokud jezdí jejich autem, musí vědět, co je povolené a co ne. Musí být jednoznačné, že alkohol a drogy jsou absolutně zakázané. Pokud dítě pravidlo jenom jednou poruší, jízda mu musí být na nějakou výraznou dobu zakázána. Mělo by se podílet na údržbě auta, aby se v něm pouze nevozilo a nebylo mu jedno, jestli ho někde rozbije. A samozřejmě s ním musí rodiče hodně mluvit a rozebírat situace. Chce to hodně času, ale rozhodně to stojí za tu námahu.

Měli by rodiče s dětmi ze začátku jezdit?

Můžou, to určitě není na škodu. "Tak se pochlub, co tě v autoškole naučili" ale bude znít rozhodně lépe než "radši pojedu s tebou". Nechte dítě jezdit na nákup, na chatu a podobně. Pokud se třeba dívka necítí moc sebevědomě, tak pozor. Spolujezdec již nesmí řidičce za jízdy radit, to zná z autoškoly, ale teď se musí naučit jezdit sama za sebe. Měl by to být zkušený řidič nebo řidička, lepší je, když auto není jejich, aby se o něj moc nebáli. Pak je dobré jednotlivé situace analyzovat, ale až po skončení jízdy, rozhodně ne během ní. No a samozřejmě křikem se nic nevyřeší, naopak dívce by se mohlo řízení úplně znechutit.