V Rusku vzkvétá obchod s pijavicemi

"Ti, kteří používají pijavice, načerpávají bioenergii a cítí se lépe než jiní lidé. Necítí potřebu myslet na chleba," tvrdí profesor Gennadij Nikonov, generální ředitel Mezinárodního lékařského střediska pro chov pijavic, sídlícího v mezi stromy ukryté vesnici jihovýchodně od Moskvy.

"Takový člověk bude žít a nebude pociťovat potřebu jíst, je šťastný," dodává a vychutnává přitom zvuk vrtaček zaznívající zvenku, neboť budova jeho centra se v době, kdy mnohé úřadovny a instituty v okolí Moskvě zejí prázdnotou, dočkala naléhavě potřebné rekonstrukce.

V počátečních dnech ekonomické krize, která zavinila pád některých z největších ruských bank, poskvrnila pověst předních podnikatelů a některé zanechala bez kopějky, byli Nikonov i jeho společnost "trochu vyděšení".

"Jsem ale pevně přesvědčen, že dokonce i v mém vysokém věku mě práce s pijavicemi udrží v kondici," říká a rozmáchlým gestem obkrouží zchátrale vyhlížející laboratoř, plnou vodou naplněných velkých skleněných nádob, v nichž se chovají tisíce mladých, starých i 'březích' exemplářů.

Nikonov odmítl na rozdíl od mnohých jiných po loňském prudkém pokl

Přibližně 35 procent obyvatelstva, tedy 51,7 milionu lidí, pobíralo v první polovině letošního roku měsíční plat nižší než je životní minimum 872 rublů (36 dolarů); v témže období roku 1998 to bylo 22 procent. Koncem června bylo bez práce 10,44 milionu lidí, tedy 14,2 procenta ruských pracovních sil; v předchozím roce to bylo 8,1 milionu.

esu hodnoty rublu zvýšit ceny své produkce ve snaze vynahradit si předpokládané ztráty. Podle jeho mínění by nebylo poctivé účtovat vyšší ceny vyznavačům pijavek, protože mnozí z nich přišli o úspory, nedostávají mzdy, nebo jsou jejich peníze zablokovány na zmrazených účtech.

Krize "pijavicový byznys" neovlivnila

Krize uvrhla miliony lidí do bídy a v současné době se ocitl zhruba každý třetí Rus pod oficiální hranicí chudoby. "Pijavicový byznys" krize podle Nikonova prakticky nijak neovlivnila. "V prvních šesti měsících po vypuknutí krize mírně poklesla poptávka, ale to jsme vydrželi, protože to bylo jen tím, že zájemci telefonovali a chtěli vědět, na kolik je pijavky přijdou po srpnu," říká a dodává, že řady zákazníků se opět rychle rozrostly poté, co se vešlo ve známost, že ceny nestouply.



Jedna pijavice stojí sedm rublů

Rusové si nyní mohou koupit jednu pijavici za sedm rublů (asi 30 centů), zatímco do loňského srpna přišla na pět rublů. "Prodáváme ty nejlevnější pijavky na světě. Ve Francii stojí kus dva až tři dolary, v Americe až deset dolarů a v Anglii asi čtyři a půl libry," vysvětluje. "Udržujeme ceny nízké, aby se lidé mohli děj se co děj cítit dobře."

Na rozdíl od Nikonovových zaměstnanců, kteří si mohou vydělat až 3000 rublů měsíčně (125 dolarů), dostávají mnozí Rusové jen část mzdy nebo také vůbec žádnou.