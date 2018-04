V psí módě letí skotská kostka a červená barva

Jiní si zas v teple aut vyrážejí s paničkami na večírky a je vtipné, když s nimi také ladí. Neděste se, když ve společnosti potkáte třeba pudla ve fraku.

Bohuslava Kožušníková šije psí obleky už patnáct let a o tom, co "se nosí" a co kterému plemenu padne nejvíc, ví nejlépe. Doma už má střihy na "outfit" pro všechny možné velikosti, od malinkého jorkšíra po ohromnou německou dogu.

Zákazníci prý občas přijdou s velmi vyhraněnou představou o tom, co bude jejich pes nosit. Může to být třeba námořnický obleček, který si přála majitelka boloňského psíka, anebo sukně pro fenku, či zmíněný frak pro psa.

Podle paní Kožušníkové "frčí" skotská kostka, oblíbená je červená barva.

Pokud jde o ochranu před zimou, doporučují ji u citlivějších plemen i veterináři. Když se v zimě solí, je třeba ošetřovat zejména tlapy, například krémem, a po venčení je důkladně omýt. Anebo psovi pořídíme botičky, třeba i s protiskluznou podrážkou. Psí bota se může někomu zdát už přehnaná, ale může mít i jiné použití. Větší psi v zátěži, kteří hodně běhají, si čas od času nohu poraní. A protože venčit se musí, botka jim pomůže udržet fáč sterilní.

Obvyklé jsou i "hárací kalhotky". Dvakrát do roka se stávají takřka nutností pro majitele chovající nekastrované feny v bytě. Ušetří si tak

spoustu práce s čištěním koberců a praním potahů.

Ceny obleků jsou různé, řádově ve stokorunách. Liší se podle výrobce, typu a velikosti. A nemusí zůstat jen u ochranné kombinézy, ať už s rukávy nebo bez nich. Pes může doprovázet svého člověka na túrách s vlastní zásobou pamlsků v kapsách na speciálním postroji.

Nabídka je zkrátka široká, k dostání jsou samozřejmě i jiné doplňky, například kšiltovky a zejména pro malá společenská plemena - jorkšíry, pekinéze a podobně - také třeba nasazovací náušnice, pentličky a mašličky.

Kdo je zvyklý na vysoký životní standart a má na to, může pořídit psovi i obojek posázený křišťály Swarovski za zhruba 3000 korun.