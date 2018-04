V příštím století zabijí cigarety miliardu lidí

Nemoci vyvolané konzumací tabáku, jako jsou rakovina plic a srdeční choroby, podle WHO zabijí každé 6,5 vteřiny jednoho kuřáka. Statistiky WHO říkají, že dnes je na světě asi 1,2 miliardy kuřáků. Jejich počet raketově vzrůstá zejména v rozvojových zemích, nejvíc mezi třinácti- až patnáctiletými dětmi.

"Tabák je jedna z nejdestruktivnějších látek, které lidé užívají. Zabije přibližně polovinu svých konzumentů," říká Douglas Bettche ze Světové zdravotnické organizace, kterého citovala agentura Reuters. "Zabije 5,4 milionu lidí za rok, přičemž polovina těchto úmrtí připadá na rozvojové země. Je to stejné, jako kdyby každou hodinu spadl jeden jumbo jet."

Počet kuřáků v mnoha rozvojových zemích neustále stoupá a nárůst se projevuje především mezi teenagery. V příštích dvaceti letech tak lze očekávat, že každoroční počet úmrtí stoupne na 8,3 milionu.

"Kdyby vlády jednotlivých zemí přistoupily na represivní kroky, jako jsou vyšší daně, zákaz reklamy na tabákové výrobky a zákaz kouření na veřejných místech, počet kuřáků by se, podle propočtů, v roce 2050 snížil na polovinu," říká Douglas Bettche.

"Jde o epidemii, které se však dá vyhnout." Zkušenosti z takových zemí, jako je Singapur, Austrálie a Thajsko, kde jsou přísná protikuřácká opatření, dokazují, že po jejich zavedení se počet kuřáků skutečně snižuje. "Pokud by k podobným opatřením přistoupila každá země, do roku 2050 by se zachránilo 200 milionů životů."

V Thajsku klesl počet kuřáků z 30% v roce 1992 na 18%, poté co byly zakázány reklamy na tabákové výrobky. "Nejlepší odvykací kúrou a vůbec lékem na kouření jsou tři věci. Za prvé jsou to vyšší daně, za druhé zákaz reklamy na tabákové výrobky a za třetí zákaz kouření na veřejných místech," říká Hatai Chitanondh z thajské Health Promotion Insitute.