V Praze se sešlo 530 dětí „ze zkumavky“

"Když jsem se konečně dozvěděla, že to vyšlo, byl to nádherný pocit. Moc se mi ulevilo. Do té doby jsem byla ve stresu, musela jsem chodit na vyšetření, brát hormony..." říká Čmerdová.

"Navíc v Česku pojišťovna hradí pouze první tři pokusy asistované reprodukce. Pokud by nevyšly, hradila bych si další sama. Člověk pak má pocit, když nějaký pokus nevyjde, že mu něco utíká, a nervuje se," dodává nyní už šťastná maminka.

Loni v listopadu se Čmerdovým konečně narodil malý Bohoušek a nyní čekají druhé dítě. "To už ale přišlo na svět přirozenou cestou," usmívá se Čmerdová. "Bylo to neplánované. Možná tím, že jsme na to nemysleli a nebyli ve stresu, tak to vyšlo takhle." Jména už mají. "Kluk bude Pepíček, když to bude holka, tak Zuzanka," říká maminka.

"Vidíme buňky, ale tady jsou živé děti"

Čmerdovi se stejně jako dalších tři sta šedesát rodin sešlo v sobotu na setkání rodičů a dětí "ze zkumavky," které už pojedenácté pořádá Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF. Na zahradě u Libeňského mostu v Praze se tak shromáždilo pět set třicet dětí "ze zkumavky".

Čekal na ně zábavný program s několika atrakcemi a divadlo. "Je to moc pěkný pocit. Pořád vidíme jen buňky, ale tady jsou živé děti, které z těchto buněk vznikají. Je to hmatatelný důkaz, že má naše práce smysl," říká primář centra Milan Mrázek, který pomohl otěhotnět už několika stovkám maminek z celé republiky.

Podle něj je úroveň asistované reprodukce u nás na špičkové úrovni. "Zatím je tu třiadvacet center a je možné, že vzniknou i další," dodává Mrázek.

Asistovaná reprodukce přitom není levná záležitost - může rodiče přijít na několik desítek tisíc korun. "První tři pokusy IVF cyklů hradí pojišťovna. Samozřejmě se ale mohou přidat jiná vyšetření, která už si musí pacientka hradit sama," říká Mrázek. Například Čmerdovy "přišel" malý Bohoušek na dvacet tisíc korun.

Podle Mrázka osmdesát procent žen během prvních tří pokusů skutečně otěhotní. Pokud se to nepodaří, hradí si další pokusy pacientka sama. "Cena se tak může pohybovat od nuly do několika desítek tisíc," dodává.

Do kolika let mají matky šanci na asistovanou reprodukci? "Samozřejmě s vyšším věkem klesá procento pravděpodobnosti. Proto u nás po pětačtyřicátém roce léčbu nedoporučujeme," říká Milan Mrázek. "Pravděpodobnost, že se ženě podaří otěhotnět, je totiž v tomto věku už velmi malá."

Přesto se Milan Mrázek zhrozil, když se dozvěděl, že Sněmovna nedopatřením schválila zákon, který zakazoval podstoupit asistovanou reprodukci lidem starším než čtyřicet let. "Naštěstí to poslanci stihli včas napravit."