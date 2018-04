V posteli s Čechem je nuda, zato s cizincem? Skvělé!

Je opravdu sex s horkokrevným cizincem úplně jiné kafe než s typickým českým mužem?

Hlasujte: Je sex s Čechem horší než s cizincem?

„Nějakou dobu jsem chodila s Jamajčanem, který žil dlouhodobě v USA, přesto si uchoval specifika mužů z Karibiku. Sex byl naprosto otevřený, bez zábran,“ vypráví Jana.

S cizincem jste královny

Šlo spíše o rituál, který někdy trval i hodiny. „Tito muži experimentují, snaží se, aby se žena cítila jako královna. Je to spontánní a vášnivé milování, které je v některých směrech prožitkem přesahujícím až do duchovní sféry,“ pochvaluje si. Neodmyslitelnou součástí je navození té správné atmosféry, třeba hudbou nebo vonnými tyčinkami.

Nemluvě prý o tom, že historky o lepší fyzické výbavě exotických mužů nejsou jen pouhými historkami. „Je to realita, která může ženy dostat snadno do varu. To, že na délce penisu nezáleží, jsou myslím spíše omluvy pro ty, kterým příroda tolik nenadělila. Což je případ drtivé většiny Čechů, respektive bílých Evropanů. Jamajčani umějí ženy rozvášnit takovým způsobem, že s orgasmem by neměla problém asi žádná,“ myslí si Jana.

Podobnou zkušenost udělala s Brazilcem. Opět to byl vášnivý sex a muž velmi dbal na to, aby ji uspokojil. „Šlo také o vnímání krásy těla. Brazilci milují svoje i partnerčino tělo. Je to u nich projev lásky k životu.“

Zážitky jako přes kopírák má také Julie z Prahy. Její přítel je muslim z Libanonu, který v českém hlavním městě studuje vysokou školu. Žijí spolu už dva roky a Julie nechápe, jak se jí předtím mohl líbit sex s českým muži.

„Příjemné bylo už namlouvání. Můj přítel je velmi galantní, nikdy mne třeba nenechal platit v restauraci. Když jsme šli ke mně domů, mámě vždy přinesl kytici a tátovi třeba alkohol,“ vypráví Julie.

„Milování s ním je úžasné. Mám pocit, že jsem pro něj jediná žena na světě a dává mi to náležitě najevo. Předehra je pro něj stejně důležitá, ne-li důležitější než samotný sex. Stále mi říká, jak jsem krásná, jak ho vzrušuji a dělá přesně to, co se mi líbí. Nikdy jsem nechápala, proč Češi stále jedou podle vyježděného scénáře a vůbec nedbají na přání partnerky, i když jim jasně řekne, co chce,“ nelíbí se Julii.

A co Češi?

Podle různých statistik je se svým intimním životem spokojeno od poloviny do dvou třetin českých žen. Přesto by mnohé z nich uvítaly větší něhu i zájem ze strany partnera.

„Narazit u nás na dobrého milence je zázrak,“ tvrdí nekompromisně Jana. „Mnozí chlapi si dodnes myslí, že stačí patnáct minut pumpovat dovnitř a ven a právě to je ten skvělý sex. Nechápou, že dobré milování je třeba o smyslových vjemech nebo o respektu k tomu druhému. Ve srovnání s mými zkušenostmi s cizinci je sex s Čechy spíše upachtěná nuda,“ dodává.

I když naše muže často kritizujeme, mnohé Češky by přesto neměnily. Zuzana z Prahy není vůbec kritická ani k milovnickým schopnostem tuzemců.

„Nemyslím si, že je to nějaká katastrofa. Můžete u nás narazit na šikovné a citlivé muže, i na ty druhé. Cizinci z exotických, jižně položených zemí mají přirozeně jinou mentalitu a ta se projevuje i v jiném pojetí sexu,“ domnívá se. A české muže, s kterými „přišla do styku“, si nemůže vynachválit. Podle ní většinou stačí, když dá žena najevo, co si přeje, a inteligentní muž vše rychle pochopí.

„Nemusím jet kvůli tomu někam do Řecka nebo do Chorvatska. Jako zpestření to může být zajímavé, ale nevím, zda by mi po roce divokého sexu nebyl bližší ten poklidnější s Čechem.“

Česká patriotka by dokonce ženy toužící po vztahu s ohnivým Jihoameričanem nebo Italem varovala: „Vášnivé milování je projevem vášnivé povahy. A s tím jde podle mne ruku v ruce žárlivost, nebo dokonce agresivní chování.“ Což by mnohé ženy žijící s cizinci jistě potvrdily. Minimálně větší žárlivost je typickým znakem mnoha těchto vztahů.

Ohnivost mužů z muslimských oblastí se dá ale vysvětlit i jinak než horkokrevnou povahou. V mnoha zemích se stále sex před manželstvím považuje za vážný prohřešek, ne-li hřích. Když pak muslim potká liberální Češku, není divu, že si zakázaného ovoce užívá plnými doušky. Nese to ale jedno nemalé riziko, které nabývá obřích rozměrů zejména ve chvíli, kdy se novomanželka ocitne v jeho rodné prudérní zemi: Po svatbě často začne své manželce nevybíravě vytýkat její předmanželský sex. A to, podržte se, právě s ním.

Plusy i minusy

Na co si české ženy v intimním životě se svými soukmenovci nejčastěji stěžují? Paradoxně to není nedostatek vášně, ale nedostatek komunikace.

„Je ale pravda, že tato schopnost schází z valné části i ženám,“ tvrdí sexuoložka Hanka Fifková. „Dále si ženy stěžují na to, že se někteří muži snaží aplikovat mužské sexuální normy na společný sexuální život muže a ženy, co se týče frekvence i způsobu dosahování vzrušení a orgasmu,“ uvádí zkušenosti ze své praxe.

Pokud tyto chlapské požadavky ženy nesplní, společnost je označí za „nemocné, frigidní, zablokované nebo že mají nedostatek hormonů“. A ženy podle sexuoložky tuto nálepku bohužel často i přijmou.

Na druhou stranu má intimní soužití s Čechem i velká pozitiva. „Češi jsou liberální v otázkách antikoncepce a interrupcí. Vcelku dobře také respektují zásady bezpečného sexu včetně používání kondomů,“ vidí klady Fifková.

Globální sex

Tak či tak, nejlepší milovníci jsou podle různých průzkumů Řekové. Asi na nich opravdu něco bude. Chválí si je nejen cizinky, ale i domácí ženy. Třešničkou na dortu je, že Řekové mají nejvíce sexuálních styků ročně. Až 164. Češi se milují 120krát za rok.

V různých sexuálních žebříčcích se na vysokých příčkách dále drží Brazilci, Italové, Španělé nebo Indové a možná trochu překvapivě třeba i Poláci a Rusové. Tolik obdivovaní Francouzi se většinou umístí až někde ve středu tabulky.

Josefína z Plzně by k absolutní špičce ještě zařadila Izraelce. Jednoho má za manžela.

„V intimním životě jsou izraelští muži ke svým ženám mnohem pozornější než Češi. Věnují se jim a nezajímá je jen vlastní orgasmus. Také mají velmi rádi předehru, mazlí se nekonečně dlouho,“ popisuje svou zkušenost.

Velmi se jí také líbí, že se muž po sexu neotočí zády a nejde spát. Co by za to mnohé Češky daly. Jarmila si v posteli zvykla na jiný scénář: „Se svým mužem si po milování povídám. Je to pro nás taková třešnička na dortu.“

Proč se zvyky českých mužů a cizinců tolik liší? Nad odpovědí Josefína dlouho neváhá. Protože mají k ženám úplně jiný vztah než našinci.

„Například v Izraeli se muži velmi snaží partnerku zaujmout. Zvou ji na večeře, na procházky, na víno. Jsem vdaná, a přesto mi manžel nosí každý měsíc květiny, protože ví, že je miluji. Hlavní ale je, že muž nebere svoji ženu jen jako manželku a mámu svých dětí. Vztah je úplně rovnocenný,“ popisuje.

V jakémkoliv ženském časopise by teď následovalo poučení na závěr o tom, že si nejdříve musíme muže vychovat a pak bude mnohem lepší i sex s nimi! "Nejsem jejich matka ani učitelka," reaguje na to Josefína. "Snad by se v Česku uživily nějaké placené kurzy sexu, když už dnes existují školení na všechno možné," směje se.