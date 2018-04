V posilovně jsem nebyl patnáct let, smál se Martin

ČTĚTE TAKÉ:

Martin se děsí, že si hlady okouše nehty

O co jde v reality show Proměna

"Když jsem šel poprvé do posilovny, bylo mi patnáct," vyprávěl Martin na běžeckém pásu.

"Ujal se mě tam takový nařachaný trenér. Nejspíš mě chtěl hned napoprvé zničit, dal mi pěkně do těla. Nemohl jsem pak tři dny chodit. Tak už jsem tam nikdy nešel."

Finalista Proměny doufá, že tentokrát to bude jinak. Že z něj trenéři Petr Vecko a Tonda Bolina z pražského fitness-centra LannaGYM udělají "Ramba".

Štáb trochu doufal, že po retro-oblečku, který Martin předvedl na setkání s dietoložkou, přijde i tentokrát v nějakém speciálním modelu.

Ale nestalo se, Martin dorazil oděn zcela normálně. I když... Jeho černý sportovní úbor a rockersky rozpuštěná hříva ho od normální osazenstva tělocvičny přeci jen poněkud odlišovaly.

Prošel stejným programem jako před ním Veronika. Musel se rozcvičit, rozehřát svalstvo a absolvovat testovací baterii, při níž Petr Vecko zkoušel Martinovu ohebnost.

Jediné, co Martinovi šlo dokonale, bylo přitažení palce u ruky k předloktí. Při dalších úkonech sténal. Což znamená jediné: má pěkně zkrácené a ztuhlé svaly.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve

Fotky z natáčení jsou ve

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Reportáž najdete ve VIDEOGALERII Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku

Nejhůř jsou na tom ty hýžďové, konstatoval trenér Petr. Břišní svalstvo má Martin středně oslabené. Když ležel na zádech, podařilo se mu zvednout nataženou nohu jen do pětačtyřiceti stupňů - a to je zatraceně málo.

"Zkrácené má i lýtkové, trapézové a stehenní svaly," shodli se Petr s Tondou. Naopak dobře je na tom Martin s ohybači krku, bederními a prsními svaly a hybností ramen.

A co taková výdrž? Martin na pokyn trenérů vstoupil na běžecký pás a snažil se v limitu šesti minut zvládnout co nejdelší trať. Výsledek 1,3 kilometru se Tondovi zdál "na začátečníka docela slušný".

"Ovšem na pásu se běží lépe než v přírodě. Trenažér totiž nenutí cvičícího odrážet se," vysvětlil Tonda.

Jaké jsou tedy vyhlídky našeho "tučňáka"? "Martin není v úplně nejlepší formě. Ale to není to nejdůležitější. Hlavní je, že má vůli a chce to změnit. Myslím, že uspěje," uzavřel Petr Vecko.