V pase minus čtyři, v bocích minus šest centimetrů. Katka to dokázala

Nebýt samotné Katky a jejího úsilí, nikdy by to samozřejmě nedokázala. Jen samotný návod od profesionálního trenéra Václava Rázla z pražského fitness studia Holmes Place Energy Smíchov by nestačil.

Devětadvacetiletou Katku jsme do naší akce Fit do plavek vybrali spolu se čtyřiačtyřicetiletou Janou. Katka při výšce 165 centimetrů vážila 76,5 kilogramu. Jejím největším problémem bylo, že tělesný tuk tvořil 43 procent její váhy a svalová hmota jen 24 procent.

A právě tento ukazatel se za necelé tři měsíce cvičení a změny životosprávy podařilo nejvíce vylepšit. "Rozhodně se cítím mnohem lépe než před začátkem," svěřila se Katka, které se podařilo zhubnout 5,5 kilogramu.

Úbytek váhy byl vidět denně

Ačkoli kurz byl tříměsíční, Katka ho musela o 14 dní zkrátit, protože odjela služebně do Belgie.

"Podařilo se nám nastartovat metabolismus a Katka začala jít poslední dny s váhou razantně dolů. S výsledkem jsem velice spokojen," říká trenér Rázl.

Jak Katka zhubla Váha:

dříve 76,5, nyní 71 kg Boky:

dříve 110, nyní 104 cm Stehno (25 cm nad kolenem):

dříve 57, nyní 50 cm Břicho:

dříve 95, nyní 91 cm Pas:

dříve 86, nyní 80 cm Tuk:

dříve 43, nyní 37,3 % Svalová tkáň:

dříve 24, nyní 27,9 %

Pochvaluje si, že Katka začala zvládat cvičení ve vysokém tempu, bez pauz celou hodinu. Sama Katka si pochvalovala, že je na ní poznat, jak zhubla, což jí potvrzovali i její známí. Znovu začala nosit oblečení, do kterého se před tím už nevešla.

"Okolí si toho všimlo a doufám, že nejen proto, že to většina lidí ví, ale protože je to vidět," říká spokojeně Katka.

Cvičení postupně přitvrzovalo

Katka začínala tak, že s ní trenér naplánoval měsíční přípravu, která byla zaměřená na nastartování jejího organismu, na nadcházející zátěž, na správné zásady a techniku cvičení.

"Se zlepšující se kondicí jsme postupně zvyšovali zátěž a objem tréninku, zároveň jsme omezovali pauzy," vysvětluje Rázl. Dodal, že Katka nedostala striktně napsaný plán, ale doporučení s velkou zásobou cviků.

"Nejdůležitější je, že nyní zná základní principy, jak trénovat, na co se více zaměřit, čeho se vyvarovat, a tak si své plány bude schopna sestavovat sama," říká Václav Rázl.

Uběhne i 4 kilometry

Katka vysvětluje, jak jí pomohlo, že jí radil a vedl profesionální trenér. "Naučila jsem se, jak cviky správně provádět, pochopila jsem, proč je potřeba některé svaly protáhnout a některé posílit. Každopádně mě to nakoplo se sportu věnovat víc i mimo dohodnuté hodiny v posilovně," konstatuje Katka.

Pochvaluje si, jak se jí za ty necelé tři měsíce zlepšila kondice. Na počátku měla co dělat, aby udýchala trénink, nebo uběhla půl kilometru. "Teď jsem schopná zvládnout celý trénink, nebo uběhnout i čtyři kilometry."

Se stravou pomáhá telefon

Katka změnila i jídelníček, bez toho by to nešlo. Snaží se například nezapomínat na svačiny, aby dodržovala zásadu pravidelného jídla v menších porcích.

"Mám v telefonu prográmek, do kterého si zaznamenávám, co jsem jedla. A ten to přepočítá na kalorie a všechno ukáže na grafech," říká Katka a dodává, že má ještě co zlepšovat.

"Nechybí mi sladké, skoro ho nejím. A když si představím, kolik práce v posilovně představují chipsy, tak na ně ani nemám chuť..."

Katčin osobní trenér Václav Rázl věří, že Katce aspoň částečně pomohla jejich spolupráce ke změně životního stylu. "Nyní bude pár týdnů redukovat váhu i při mírné tělesné zátěži, a tak by mě moc zajímalo, jak na tom bude s váhou za čtrnáct dní," dodává Rázl.

S cvičením rozhodně nekončí

Katka hodlá i v Belgii ve cvičení pokračovat. "V práci máme možnost chodit do fitness centra a rozhodně toho hodlám využít," říká Katka.

Od svého trenéra dostala i několik rad, jak cvičit doma se základním vybavením. "Takže rozhodně nekončím, navíc do mé vysněné velikosti 38 mi stále ještě jedno číslo chybí," usmívá se.

Trenér Rázl věří, že Katka svého cíle dosáhne. "Jejím plusem byla svědomitost a dodržování toho, na čem jsme se dohodli. A hlavně opravdu chtěla a byla ochotná pro vysněný výsledek něco udělat."