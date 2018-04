V padesáti si začněte plnit sny

"V 50 letech máte všechno. Děti jsou odrostlé, hypotéka splacena, v práci se vám daří a jste zdraví. Je tedy načase začít uskutečňovat dávná přání," říká Laurie Gottliebová, profesorka psychologie z McGillovy univerzity v Montrealu.

Gottliebová sice dlouho zkoumala především ženy, její kniha Na sny není nikdy pozdě (Dreams Have No Expiry Date) ale prý určena také mužům.

Podle vědkyně by si měl každý padesátník položit otázku, co by si přál realizovat, a přistoupit k akci.

"Kolem padesátky si většina lidí začne uvědomovat, jak ten čas letí a že nebudou věčně v kondici. Je to životní období, kdy už nemusíte dělat to, co po vás chtějí rodiče. Je čas dělat to, co opravdu chcete," vysvětluje Gottliebová.

Padesátníky podle ní motivuje také obava, aby své nečinnosti později nelitovali. "Je to období, kdy ještě máme energii, jsme zdatní a svobodní. Je čas si říct: tak bych chtěl žít svůj život a taky to uskutečním".