V nových běžeckých botách se nejdříve projděte

Musíte si na sebe zvyknout

Pokuste se odolat pokušení a vydejte se v nových běžeckých botách nejdříve na procházku kolem domu, do parku se psem nebo v nich choďte doma místo v pantoflích. Bota se vám pěkně vyšlápne podle vašich chodidel, které si na ni při chůzi zvyknou.

A jestli to opravdu nemůžete vydržet, tak tedy na chvilku vyběhněte. Ale pokuste se alespoň nenechat unést euforií, jak se vám v těch krásně barevných botkách skvěle běží.

Že jste si koupili boty na závod? Určitě uděláte dobře, když si v nich nejdřív odběhnete několik tréninků. Nastoupit do závodu v nových, nerozběhaných botách by byla chyba. Už jen pro ty nepříjemné puchýře, otlaky a rozedřené paty.

Zavažte si boty na míru

Komfort nošení můžete zlepšit i způsobem uvázání tkaniček. Ty by měly být vždy protažené až do poslední dírky, jinak obuv nemusí na noze sedět tak, jak má.



Pokud i přesto máte pocit, že to není ono, můžete vyzkoušet některé fígle šněrování tkaniček – na vysoký nárt, prokluzující patu nebo třeba bolavý palec.