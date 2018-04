V neděli mají svátek všechny maminky. Máte dárek pro tu svou?

Být matkou je někdy pěkně náročné, nejen že si dítě porodíte, vychováte, něčemu ho naučíte a celý život trnete strachem, co se mu všechno může stát, ale pak ještě při hledání práce málem musíte děcka zapřít, jinak jste na trhu práce trošku nechtěným zbožím.

Navzdory všem emancipačním teoriím jsou to totiž převážně maminky, kdo to má skoro všechno na hrbu: pečují o děti, starají se, když jsou nemocné, běhají s nimi po doktorech nebo po kroužcích, perou, vaří, uklízejí a přitom kontrolují úkoly do školy a zkoušejí z vyjmenovaných slov po B. Načež po nocích šijou masku na karneval, pečou domácí perník nebo vymýšlí program na víkend...

Jeden den pro mámu

Takže je docela fajn, že mámy mají taky svůj svátek. Den, kdy si všichni připomeneme samozřejmé, ale přitom vzácné věci: třeba že máma je jen jedna, že bez ní bychom pravděpodobně nebyli tam, kde jsme. Dobře, někdy nás sice matka dovede pěkně štvát, zejména když říká, co nechceme slyšet. Tuhle neděli bychom na to ale měli zapomenout a udělat něco, čím mámu potěšíme.

Pozvat ji na oběd, vzít ji na koncert její oblíbené hudby, na výlet do přírody nebo na nákup. Přinést jí kytku, višně v čokoládě nebo novou voňavku. Říct jí, jak ji máme rádi, že jí děkujeme za všechno, co pro nás dělala a dělá.

Matky v číslech Průměrný věk českých rodiček v roce 2010 byl 29,6 roku, průměrný věk žen, které se staly matkou poprvé, byl přitom 27,6 roku. Třetina dětí se narodila ženám ve věku 29 – 32 let.

letech dceru Elizu, prý ve svých letech uvažuje o druhém dítěti. U nás se den matek začal slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, v dobách normalizace však byl tento svátek ve stínu MDŽ.

na popud Alice Masarykové, v dobách normalizace však byl tento svátek ve stínu MDŽ. Stejně jako u nás se slaví svátek matek druhou květnovou neděli také v USA, Austrálii, Finsku nebo Dánsku. Ve Španělsku mají matky svůj den 8. prosince, ve Francii zase poslední neděli v květnu.

"U nás v rodině se žádné dárky na tento svátek nepečou, ale vždycky mamince popřejeme a tím vlastně poděkujeme za to, co pro nás udělala a pořád dělá," napsala Debra v diskuzi na téma Den matek v naší Kavárničce.

"Mamce by udělalo radost, kdybychom za ní přijeli celá rodina třeba na oběd nebo na odpolední kafe, což vypadá, že nevyjde, tak jí aspoň zavolám," přidává se Fialka007.

A jak se bude slavit u vás doma?

"Mě by potěšilo, kdyby se můj dospělý syn aspoň zastavil na kafe, ale znáte to, dvacetiletý zamilovaný kluk, máma nemá šanci," stýská s další návštěvnice Kavárničky. A Fialka007 dodává: "Mně by stačila pusa, kdyby si kluci vzpomněli. Tak trochu tradičně spoléhám, že třeba budou něco pro maminky vyrábět ve škole :-)"

Někde už se dokonce slavilo v předstihu: "Tak já už jsem dostala od pětiletého syna udělanou kytičku z krepáku na špejli," pochlubila se v Kavárničce maminka Zuzikku.

Dárky na poslední chvíli

Zapomněli jste na svátek matek nebo jste prostě nestihli pro svou maminku nic koupit či vymyslet? Kupte jí něco sladkého na zub, tím nic nezkazíte. Bonboniéra je jistota, stejně jako vaječný likér nebo sladké víno. Obligátní kytička v květináči nebo řezaná kytice je sice klasika, ale maminku zaručeně potěší.

Zajímavým dárkem jsou poukázky nebo dárkové karty. Nabízejí je třeba nákupní střediska nebo obchody s oděvy, domácími potřebami či nábytkem. Nebo mamince kupte voucher do stylové restaurace, kam by se sama nikdy nevypravila, i když už dávnou touží ochutnat jehněčí na pomerančích, thajské nudle nebo suši.

Nejlepší dárek pro každou mámu je ale to, že si na ni vzpomeneme a přijedeme si s ní vypít kafe, vyslechneme její stesky, pomůžeme jí pověsit záclony nebo koupit novou pračku, vysvětlíme jí, jak se posílá mail, odvezeme ji na vyšetření k doktorovi. Prostě že tu jsme, když nás potřebuje, jako tu byla ona, když jsme si před lety rozbili koleno, zradila nás láska...

