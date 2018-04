V módě jsou masivní šperky, vrátil se štras

I šperky mají své trendy, vzpomeňte si třeba na období, kdy "frčelo" všechno barevné plastové. Nyní jsou in výrazné masivní šperky, ať už to jsou korále, náhrdelníky, prsteny, náušnice nebo náramky. Masivní jsou také ciferníky u hodinek nebo spony na páscích.

Šperky mohou být jedno- i vícebarevné, zlaté nebo stříbrné, vrátil se štras. "Teď jsou na špercích velice módní zvířecí motivy, například hlava leoparda, pavouci, hadi králíci, motýli a podobně. Všeobecně jsou to tedy naturální motivy, stylizované tvary a také mystické motivy - lebky, kříže nebo netopýři - a černé šperky," říká odbornice na módu a stylistka Viola Fetisová.

Odvážné ženy si mohou vzít masivní šperky i na významnější společenské události. "Záleží také na šatech. Pokud si žena oblékne šaty, které jsou výrazné samy o sobě, nepotřebuje další výrazné šperky. Samozřejmě to ale není nutné a neměnné pravidlo. Záleží na konkrétní situaci a citu každé ženy," dodává Viola Fetisová.

Jak se nosí...

Dlouhé korále a náhrdelníky nejlépe vyniknou, když se nosí přes roláky nebo košile. Ostatní šperky byste měly zvolit podle oblečení. "Pokud má žena na sobě například výrazný top s flitry, který je v podstatě sám o sobě šperk, neměla by to s dalšími šperky přehánět. Může k němu zvolit třeba jen výrazný prsten. Neměla by vypadat jako vánoční stromeček," říká Viola Fetisová.



Náušnice

Výběrem ozdoby ucha můžete čarovat se svým vzhledem: kruhové budou slušet spíše těm, které mají užší obličej, visací zase opticky prodlouží šíji. "Opravdu módní jsou náušnice visací, korálové, štrasové, ale také křišťálové, podobné lustrovým ozdobám," vysvětluje Viola Fetisová.

Prsteny

Možná nejsou zrovna praktické, zato jimi zaručeně oslníte. Nosí se prsteny obřích rozměrů, s výstředními motivy a nebo luxusní a blyštivé.

Náhrdelníky

Je to tak: čím více ozdob všech tvarů, tím víc je náhrdelník "in". "Chybu ženy neudělají, když si vezmou dlouhé náhrdelníky nebo korále, a to i několikařadé. In jsou také nejrůznější velké přívěsky a střapce," prozradila Viola Fetisová. Neholdujete-li však bombastickým ozdobám, sáhněte po osvědčených perličkách.

Brože

Brože poslední dobou slaví svůj triumfální návrat. Kromě babičkovské klasiky si na hruď připněte cokoli bláznivého, třeba banán nebo jelena. Brože můžete nosit na košili, svetru nebo kabátu.

Náramky

Podobně jako u náhrdelníků i náramky jsou tím krásnější, čím víc toho na nich visí. Na výsluní jsou jak úzké, tak i široké nebo víceřadé ozdoby zápěstí.