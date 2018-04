Chcete být nepřehlédnutelná? Zkuste líčení á la Černá labuť

Na mexickém týdnu módy se stalo hitem líčení po vzoru Natalie Portmanové z oscarového snímku Černá labuť. Určitě nedoporučujeme vyrazit takto "zmalovaná" do práce, ale na party to pro jednou zkusit můžete, určitě budete nepřehlédnutelná. Takže pokud vás film nadchl a toužíte vypadat jako krásná Natalie, vzhůru do toho!