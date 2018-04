V magazínech pro ženy chybí sexy muži na žhavém stroji, tvrdí znalci

1. Čtou muži ženské weby a časopisy?

Vlado Olexa: Muži čtou spíše ženské časopisy. Většinou si je střihnou ve chvíli, kdy se na dovolené nudí, nebo dočetli veškerý vlastní arzenál.

Marek Odstrčilík: Většinou v mém okolí nikdo. Já osobně pouze kvůli fotkám, ale to se jedná jen o zahraniční mutace.

Michal Vošahlík: Dámských magazínů je na trhu znatelně víc, takže bývají v porovnání s těmi pánskými vypracovanější, atraktivnější a pro mnoho mužů je těžké je přehlédnout a snadné se do nich začíst.

Vlado Olexa, šéfredaktor české edice Playboye Marek Odstrčilík, vedoucí webu Xman.cz Michal Vošahlík, šéfredaktor magazínu Menstyl

2. Proč ano, proč ne? Kterému médiu dávají přednost?

V.O.: Pokud je vůbec nečtou, tak je důvodem neustálé opakování témat. A možná také dost šovinistický přístup k mužům typu "Jak ho okamžitě svést", který je občas pro chlapy dost degradující. Je to ovšem zcela pravdivý obraz nezkrotné emancipace, díky které se dnes ženy pohybují zcela volně na naší části hřiště. A my občas jen zmateně přihlížíme.

M.O.: Proč ne: hodně povrchní, málo textu. Více reklamních sdělení. A proč ano? Ti co to čtou, tak se asi rádi kochají modelkama :)

M.V.: Muži, kteří čtou dámské magazíny, tak činí, protože v nich sem tam najdou něco, co by v pánských magazínech ani ve snu nenalezli. Zatímco muži, kteří nečtou dámské magazíny, jsou v tomto striktně odmítaví, aby náhodou nepřišli o něco ze své chlapskosti. Osobě dávám přednost dámským magazínům módního zaměření, například Elle.

3. Co je v dámských magazínech zajímá nejvíc?

V.O.: V dámských magazínech nás zajímá móda, tedy pokud je skvěle nafocená. A samozřejmě recepty, díky receptům se zase my občas můžeme pohybovat na jejich části hřiště.

M.O.: To skutečně netuším. Ale asi některé modelky, které téměř v běžném životě nepotkáte. A možná recepty?

M.V.: Oděvní móda, pořádná drbárna a exkurze do ženského světa.

4. Inspirují se v reálném partnerství a rodině ženskými magazíny, nebo je čtou spíše pro pobavení?

V.O.: Je málo dámských magazínů, ve kterých by muž mohl čerpat inspiraci pro reálné partnerství anebo pro rodinu. Většinu podobných článků čteme s lehce pobaveným úsměvem a s výrazem "aj tak sme stále frajeri".

M.O.: Myslím, že snad žádný normální člověk nežije podle časopisu.

M.V.: Věřím, že někteří se inspirují stejně tak, jako to dělávají i některé ženy. Snaha přijmout inspiraci není špatná, ale častokrát ta inspirace prostě ani nemůže vyjít.

5. Kdybyste byl šéfredaktorem ženského webu, jak by ten web vypadal?

V.O.: Kdybych byl šéfredaktorem ženského webu, soustředil bych se na stejná témata, která v současné době nabízí český Playboy. A muže bych samozřejmě prezentoval v obráceném gardu, tedy tak, jak Playboy prezentuje ženy - na piedestalu.

M.O.: Méně balastu, jako jsou skrytá reklamní sdělení, produktové fotky na každé stránce, méně tlachání. Víc článků o zajímavých reálných ženách, víc jejich zkušeností z běžného života (ne příběhy a la růžová knihovna), více akce: články o sportu, ženy-cestovatelky a jejich úhel pohledu na dnešní svět...

M.V.: Trh shledávám za dost sytý, takže moc možností už nezbývá. Jestliže však vycházím z toho, že vedu pánský life-stylový magazín, který koncipuji jako pánskou obdobu dámských módních periodik, tak bych experimentálně zkusil vydávat dámský časopis, který by byl obdobou pánských magazínů. Takže obrázky žhavých mužů na silných strojích, střídmě šovinistický humor na účet mužů a pár šokujících odhalení.

