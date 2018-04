V letních šatech vás čeká rozmarné léto

Návrháři letos vyhlásili šaty za trend sezony. Proč asi? Vědí totiž, že tento ryze ženský kousek oblečení dodá něžnému pohlaví kouzlo, šarm a éteričnost. Dokáží dělat divy se siluetou a také, že v současné uspěchané době je rychlejší vklouznout do šatů než vymýšlet různé jiné kombinace.



Menu podle střihu

Co se týče střihů, vybírat můžete ze široké škály nabídky podle toho, které budou nejvíce lichotit postavě. Ženy "slovanského" typu s užším pasem by měly hledat siluetu X, jinými slovy střihy přepásané páskem ve stylu 50.let.

Postavám s bříškem sluší empírové siluety nebo šaty, jejichž náprsenka je žabičkovaná, tak, jak se to nosilo v 80.letech.

Vám, které znáte problém s větším objemem boků prospěje silueta A. Pod tím si představte úzký živůtek s rozvolněnou sukní s volány nebo kolovou sukní, pod kterou se boky schovají.

Pokud jste sportovní typ se širšími rameny volte šaty košilového střihu v safari stylu.

Dámy, které mají problémové partie na pažích, využijí volných rukávů zakončených do gumičky, neboť v létě se nebudou nosit jen šaty na ramínka!

A pro ty z vás, které dáváte přednost něčemu odvážnějšímu, doporučujeme třeba asymetrické střihy nebo kimonové šaty jakoby z asijského kontinentu.

Vzory podle chuti

Nedá se jednoznačně říct, jestli je na šatech důležitější střih nebo desén. Na prvním místě však musí šaty dokonale sedět, až potom můžete řešit, zdali vám dělá dobře i jejich barevné provedení.

Nabídka vzorů je pestrá. Jste-li romanticky založená, neváhejte sáhnou po květinách nebo puntících. Optimistkám nezkazí náladu zářivé barvy jako z plakátů. Máte-li dobrodružnou povahu, nechte se zlákat exotickými motivy džungle a naopak vy, které mate rády vše pěkně nalajnované, se nechte oslovit geometrickými potisky nebo kostkami a káry.

S leskem

Chcete se blýsknout i za bílého dne? V šatech z lesklých materiálů máte zajištěnou pozornost. Metalické barvy se nosí už druhou sezonu. Šaty s leskem jsou slavnostní i použitelné na denní nošení. Vyzkoušejte stříbrnou, zlatou a bronzovou.

Kárované

Vzor, který lichotí postavě, je navíc letos i v trendu. Vyberte si kárované šaty v barvách a střihu, které vám sluší.

Květinové

Letošní léto přináší vzor velkých květů. Vyražte do světa v sedmikráskách nebo slunečnicích a budete romantická i stylová.



Safari

Do tohoto stylu spadá vše, co připomíná život v džungli a na safari: vzory zvířecí srsti, přírodní kůže, dřeva a barvy písku, kůry stromů a suché trávy.

Puntíkaté

Obchody jsou puntíků plné - najdete je na šatech, botách, kabelkách. Můžete být puntíkatá celá nebo si vybrat jeden módní kousek.

Geometrické

Dáte přednost jednoduché geometrii, nebo smícháte divokou kombinaci vzorů? Fantazii se meze nekladou.

Barvy, barvy a zase barvy

Bláznivé odstíny růžové, žluté, oranžové a nepřehlédnutelné tóny modré a zelené slavily svou velkou éru v sedmdesátých letech v dobách diskoték a v mocných a přepychem přetékajících osmdesátých letech. Letos je křiklavá paleta zpět.

Mezi béžovými, bílými a černými modely září neónové barvy jako hvězdy, které modelky a s nimi celá přehlídková mola přímo rozzářily. Návrháři představili na jaro a léto celé kreace nebo jen lákavé doplňky v křiklavých odstínech. Troufnete si?

S hřejivým počasím prostoupeným slunečními paprsky se definitivně ke slovu hlásí lehké materiály, které bezstarostně vlají kolem těla a umocňují odlehčenou atmosféru dne.

Tmavé oblečení ustupuje do pozadí a my instinktivně saháme po romantických barvách. Přestože mezi hlavní barvy letošní jarní sezóny patří béžová a černá, nechybí ani optimistické odstíny. Návrháři ve svých kolekcí představili celou škálu šatů a kostýmků, ve kterých se nechali inspirovat barvou letní oblohy. Mezi kreacemi tak nechybí blankytná, šedomodrá, zářivá nebeská a mnoho dalších odstínů.