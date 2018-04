V lese neřeším, jak vypadám, říká bývalá tanečnice Adéla Šeďová-Dudová

Máte tři děti, pletete si jejich jména?

Strašně. Hlavně když jsem rozčílená a nadávám, tak se snad nikdy netrefím tím správným jménem. Někdy dokonce řeknu někomu z nich Mirínku, což je zdrobnělina, kterou oslovuji svého muže. V tu chvíli mě ještě víc vytočí, že jsem se spletla, a čekám, že se mi začnou smát. Zatím to nedělají.

Máte mezi dětmi dost sebevražedný věkový odstup. Během čtyř let se vám narodily tři. To bylo plánované?

Nebylo, chtěli jsme děti tak dva roky od sebe.

Kdy to bylo nejhorší?



Adéla Dudová - Adéla Dudová (35), za svobodna Šeďová, se narodila v Praze. - Vystudovala taneční konzervatoř a poté nastoupila jako tanečnice do sboru Laterny magiky v Praze. Po dvou letech z divadla odešla a stala se členkou taneční skupiny UNO. - První muzikálovou roli dostala v představení West Side Story, účinkovala v Draculovi, Johance z Arku a Kleopatře. - V devětadvaceti ukončila taneční kariéru a od té doby se věnuje téměř výhradně rodině a dětem. - Je vdaná za právníka a podnikatele Miroslava Dudu, se kterým má tři děti, Šimona (5, 5 ), Kristiána (4, 5) a Annu

(2 roky a 3 měsíce).

Na špatné věci se zapomíná rychle. Krizové momenty jsem vytěsnila. Děti si spolu hrají, i když se samozřejmě taky rvou, škrtí se, trhají si vlasy... Ale k nejmladší Aničce se kluci chovají relativně slušně. Ale stejně, když k nim přijde a jednu jim vrazí, tak jí to vrátí. Pořád dokola jim musím vysvětlovat, že se takhle k mladší sestře chovat nesmějí, že je to holčička. Stejně jako jim ona nesmí brát věci. Spoustu konfliktů vyprovokuje sama. Je to tím, že od nich odkoukala jejich taktiku a umí se velmi dobře prosadit.

Přemýšleli jste o tom, že byste těch dětí měli ještě víc?

Já nevím. S manželem jsme se nedávno koukali na rodinná videa z dob, kdy byly děti malé, a říkali jsme si, jaké to bylo hezké. Na jednom ze záběrů jsem byla i já - kruhy pod očima, unavená, vyřízená tam říkám: "Mirku, vem mě někdy do kina."

A vzal?

Nedám za to krk, ale myslím, že ne. V kině jsme spolu nebyli, ani nepamatuju, tam chodím s klukama. Uděláme si hezký den a jdeme do kina, koupíme si všechny ty nezdravé věci, jako jsou popcorny a cola. Animované filmy mě hrozně baví. Jsem takové trošku odrostlejší dítě.

Neřekla jste, jestli to čtvrté dítě chcete, nebo ne.

Zatím ne. Ale když to vezmu kolem a kolem, tak se tomu vlastně tolik nebráním. Nejsem na děti sama. Máme takovou paní z blízké vesnice, která nám chodí pomáhat od doby, co se Anička narodila. Anička ji miluje a říká jí babičko. Za pár let si to čtvrté dítě možná dovedu představit. Jenže, když bych měla čtvrté dítě, tak už vůbec nevím, co bych dělala. Tancování už je passé...

A teď to víte? Máte rozmyšlené, co budete dělat dál?

Chtěla bych vést děti k tanci a otevřít si taneční školku. Dost věcí neumím, ale tohle myslím umím docela dobře. Snad všechny holčičky chtějí tancovat a vždycky budou. Koneckonců, z konzervatoře na to mám i kvalifikaci. To bude asi moje pracovní budoucnost, ale stejně se vždycky budu víc starat o domácnost a děti. Spíš se vidím jako taxikářka. Autobus v lese nejezdí, takže budu rozvážet děti do škol a kroužků.

Po tak dlouhé době se už k tanci nejde vrátit?

Já jsem perfekcionistka, zvlášť v tancování. Musím být sama se sebou spokojená. Když jsem aktivně tancovala, denně jsem trénovala, pořád jsem na sobě pracovala. Udělala jsem maximum, abych měla dobrý pocit z toho, co jsem předvedla na jevišti. Ten každodenní dril jsem ale ztratila. Myslím, že už bych se do toho nedostala.

Nechybí vám pravidelný pohyb?

Ne. Mám děti. Spíš než fyzicky jsem vytížená psychicky. Je to s nimi dost náročné, všichni tři jsou temperamentní. Tancování mi nechybí a nechybělo mi, ani když jsem zjistila, že jsem těhotná, a skončila s ním.

Žádný z nových muzikálů vás neláká?

Právě - když vidím, co se hraje, tak ani není čeho litovat. Ale na druhou stranu se v poslední době objevily nové projekty mladých lidí, které by mě bavily. Ale to chce mladé, pružné tělo a to já už nemám.

V Holandsku funguje i soubor pro tanečníky v ,důchodovém‘ věku. Do takového projektu byste se zapojila?

Do toho bych šla hned. Myslím si, že zkušenosti tanečníka jsou k nezaplacení. Není to jen v technice, se kterou lidé odcházejí z konzervatoře, zralý tanečník může nabídnout divákovi mnohem víc. Je docela normální, že v mém věku u nás kariéra tanečníka končí. Ti lidé řeší, co dělat dál. Mají bolavé nohy, klouby a před sebou třeba jedinou možnost: kasu v supermarketu nebo hospodu. Taneční důchod, který existoval za komunistů, je dávno zrušený.

Vy jste nepočítala s tím, že jednou budete muset dělat něco jiného?

Dřív jsem žila okamžikem, nikdy jsem nic dopředu neřešila. Byla jsem v dobré partě, Richard Hess skýtal dobré zázemí i práci. Byla jsem mezi nejlepšími, kteří byli obsazovaní, a o to, co bude dál, jsem se nemusela moc starat. Můj muž zase naopak řeší všechno, a hlavně budoucnost. Za to jsem strašně vděčná, že jsem ho potkala. Že mě tohle trošku naučil a otevřel mi oči. Tou budoucností už se dneska zabývám o dost víc než dřív.

Není divadelní nabídka, která by vás přiměla se vrátit?

Ne. Možná něco podobného, jako dělá Jiří Kylián v Holandsku. To se mi líbí opravdu hodně. Ale to je taková makačka, že bych to nezvládla.

Představuji si, že nejhorší nervy má herec i tanečník těsně před premiérou. Teď jste doma s dětmi, zažíváte někdy podobné stavy?

Stres z dětí se se stresem před premiérou absolutně nedá srovnávat. Děti vám dají zabrat mnohem víc. Občas mě stojí neskutečné přemáhání zachovat klid a neztratit důstojnost. Aby člověk vydržel, nevybuchl a nevypěnil. Vždycky si vzpomenu na svoji maminku, která na nás nikdy nekřičela. Kdykoliv zvýším hlas, tak si říkám nesmím, nesmím.

Ale nějak toho respektu musela docílit i vaše maminka. Jak to dělala?

Ona na nás vrhala takové velmi nehezké pohledy...

To stačilo?

Nevím proč, ale ano. Také jsme byli tři sourozenci, ale byly mezi námi větší věkové rozdíly. Ona se tak strašně zatvářila a bylo jasné, že je zle. Maminka byla autorita.

A vy?

U ostatních dětí si zjednám respekt snadněji než u těch vlastních. Tam to trochu pokulhává.

Tři děti značně převyšují český průměr. Připadáte si výjimečná?

Je krásné mít velkou rodinu. Užívám si, že je nás tolik u stolu, i když si ještě nemůžeme moc povídat, protože jsou děti malé. Ale zážitek to je už dneska. Samozřejmě, jsem pyšná na to, že je mám, a muž mě často utvrzuje v tom, že na matku třech dětí vypadám pořád velmi dobře. To mě vždycky hodně potěší.

Adéla Dudová s manželem a dětmi

Je pro vás hodně důležité, jak vypadáte?

V lese to neřeším, a když spěchám, tak to taky neřeším. Ale třeba dneska jsem si řekla, že chci vypadat hezky, tak jsem si dala víc záležet na tom, co si obléknu.

Přitom ve vaší profesi na zevnějšku záleží, ne?

Asi ano, když jsem tancovala, tak jsem na sebe dbala víc, protože jsem na to měla čas a energii. Teď to mám spíš okoukané z časopisů. Chtěla bych si třeba koupit novou kabelku, ale nemám čas ji shánět, tak si musím vystačit s tím, co už mám doma. U návrhářů si kupuju jen šaty na večer, na běžné nošení mi to připadá pořád moc drahé. Moc se mi líbí věci od Kláry Nademlýnské, ale většinou mi nesedí, jsem na to moc vysoká a ramenatá.

Vy jste doma s dětmi a kupujete si garderobu na večer?

Zas tak často si ji nenakupuji. Ale manžela často zvou na premiéry, takže něco reprezentativního mít musím. Chodím ráda, protože mám aspoň příležitost potkat kamarády, se kterými jsem dřív pracovala.

Musela jste si dřív hodně hlídat postavu?

Nemám naštěstí geneticky dané, že když sním buřt, tak přiberu tři kila. Měla jsem dostatečný výdej, takže jsem to nikdy neřešila. Ani když jsem chodila na konzervatoř. Říkám si, jak jsem to mohla vydržet, od rána do večera takového tancování.

A teď se musíte omezovat?

S přibývajícím věkem to samozřejmě je už horší. Asi se budu muset začít trochu omezovat. Zatím ale potřebuju energii na ty tři malé děti. Cítím, že svaly povolují a že mi roste bříško. Rozhodně nechci být ,rozkydlá‘ a stydět se za to, jak vypadám. Budu muset začít cvičit a makat.

Pustila byste k tancování dceru nebo syny?

Kdyby chtěli, tak bych jim nebránila, ale byla bych radši, kdyby si zvolili nějaké zaměstnání, které jim zajistí lepší výdělek.

Tanečníci nemají vysoké platy?

Ne, to opravdu nemají. I ty nejlepší tanečníky z Národního divadla vídám v reklamách v televizi. Nevím, proč to tady tak je. Viděla jsem dokument o tanečnici Darje Klimentové (česká primabalerína, která tančí v Anglickém královském divadle, pozn. red.) a v Anglii se tanečníci pohybují na úplně jiné úrovni. I když samozřejmě netuším, jak vysoké honoráře dostává, jsou určitě vyšší.

Muzikály dnes plní divadla, jsou na tom tanečníci, kteří v nich účinkují, lépe než baletky z kamenných divadel?

Mám za to, že jsou na tom ti z muzikálu hůř. Jde o to, jak se na to dívají laici. Určitě uznáte, že věta: "Tančím v divadle" má lepší zvuk než "Tančím v muzikálu". I v zahraničí je to podobné, ale na druhou stranu hvězdy z muzikálů září jako nikdo jiný.

Klasický balet jste nikdy dělat nechtěla?

Když jsem šla na konzervatoř, tak ano. I během studia. O prázdninách jsem chodila do divadla a vzhlížela jsem k primabalerínám. Vypomáhali jsme v karlínském divadle, kde jsem si to trošku osahala, ale tam to nebyl klasický balet. Taky jsme chodili do Laterny magiky, kde se tančí moderní balet, a tam jsem pak po škole nastoupila. Hrozně se mi tam líbilo.

Proč jste tedy odešla?

Byla jsem tam asi tři roky, líbilo se mi to, ale odchodu nelituji. Když jsem dostala nabídku na muzikál, tak jsem šla zkusit něco nového. Milovala jsem film West Side Story a v ní jsem měla svou první roli, kterou jsem v UNO dostala. Díky svým krátkým vlasům jsem hrála takovou klučičí holku Čáru.

Ty krátké vlasy jsou ale u tanečnic dost nezvyklé.

Na škole musela mít každá holka drdol. Tolik let jsme musely nosit dlouhé vlasy, že jsem hned po maturitě šla nakrátko. Od té doby jsem si dlouhé vlasy nechala narůst jen jednou. Dokonce jsem si je tehdy nechala navázat, aby byly jó dlouhé. Taky zkušenost.

Přišla jste o ně?

No, dostaly zabrat.

Několik let jste byla partnerkou Dana Hůlky, vídáte se ještě někdy?

Absolutně ne. Tohle je úplně uzavřená kapitola, jsem ráda, že jsem doma, v lese.

To vám město vůbec nechybí?

Ne. Vždycky jsem měla kam utéct - myslím tím ven z Prahy. Jako dítě jsem jezdila na chalupu v západních Čechách a později jsem vždycky měla partnera, který měl nějakou chatičku v lese. To je zajímavé, že ji měli všichni. Tam jsem trávila spoustu času, procházela se po lese se psy. Společnost jsem nikdy zvlášť nevyhledávala.

Fakt vám nechybí lidi?

Ne, vůbec. Díky tomu, že nejsem na děti sama, tak můžu odjet vždycky, když potřebuji. Izolovaná si nepřipadám.

Váš manžel pracuje v realitách, není to taková z nouze ctnost, že bydlíte v chatě v lese?

Opravdu ne. Navíc máme dům v Praze, ale nechce se nám tam bydlet. Zatím nám tady nic nechybí. A manžel se už realitám moc nevěnuje, firmu řídí jiní. Co on to můj manžel vlastně dělá...

Počkejte, vy nevíte, co dělá váš muž?

(Směje se) Samozřejmě, že vím, jen jsem přemýšlela nahlas. Je workoholik, pracuje na úřadě, učí právo na vysoké škole, vede firmy, píše články... Realitní kancelář stále má, ale víc se věnuje právu.

Jak jste se vlastně se svým mužem seznámila, byl váš obdivovatel?

Znal mě dlouho, jestli mě obdivoval, to nevím. Pracoval totiž ve firmě, která na úplném začátku pomáhala financovat muzikál Dracula. Já si na první seznámení s ním nepamatuju, ale když jsem později hledala byt, potkali jsme se znovu a bylo to.

Postará se i o děti?

Mirek má náročnou práci, ráno odejde a vrací se až pozdě večer. Když je ale doma, tak se dětem věnuje. Hodně s nimi blbne, což bych taky ráda dělala, ale už na to po celém dni s nimi nemám energii a náladu. Doma mi pomáhá hlavně s vařením, a cokoliv se porouchá, umí opravit.

Kdybyste mu nechala na starost všechny tři děti, zvládl by to?

No, všechny asi ne. Když má volno, spíš trávíme čas společně. Abych mu nekřivdila, což bych nerada, tak byl nedávno s dětmi pouštět draky.

Je něco, co byste si v životě ještě chtěla splnit?

Nemám výrazné sny. Líbil by se mi rodinný domek a třeba jednou bude. Chtěla bych v něm mít shoz na špinavé prádlo rovnou k pračce a velký špajz.

Vaříte ráda, když toužíte po velké spižírně?

Vařím ráda a myslím, že to i docela umím. Ale manžel vaří raději a ještě líp.