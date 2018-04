V kuchyni dýcháme horší vzduch než v městském smogu

Vědci z sheffieldské univerzity měřili emise ve třech vybraných domech po dobu čtyř týdnů.

Největším zdrojem znečištění interiéru byly plynové sporáky. Ty produkují vysoce toxický oxid uhelnatý i oxid dusičitý, jehož koncentraci vědci naměřili až třikrát vyšší než v ulicích v centrech měst.

Také průměrné koncentrace částic nečistot byly v bytech s plynovými sporáky vyšší než limity stanovené vládou pro venkovní ovzduší v Londýně i celé Anglii.

"Devadesát procent času strávíme uvnitř budov a usilujeme o to, aby byly naše domy teplé, bezpečné a pohodlné. Jen zřídka však myslíme na to, aby se nám doma dobře dýchalo," píše vedoucí výzkumu, profesorka Vida Sharifi pro časopis Journal of Interiér.

"Snažíme se, abychom naše domy utěsnili, a snížili tak náklady na vytápění, už méně nás zajímá, že o to horší vzduch pak v bytech dýcháme, což může mít i vliv na naše zdraví," tvrdí profesorka a dodává, že se sice staráme o to, co dýcháme v přírodě, ale doma nás zajímá hlavně teplo a pohodlí.

"Existuje velmi málo údajů o emisních, které produkují nejrůznější domácí zařízení. I když to byla jen malá studie, ukázala, že na kvalitu vnitřního prostředí v interiérech, kde trávíme většinu času, bychom neměli zapomínat."