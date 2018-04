Nový druh porna: Korejci šmírují ženy mlaskající při jídle

Název foodporno a gastronomický voyerismus získal trend od zahraničních novinářů, korejský výraz meok-bang by se dal volně přeložit spíš jako jedení v přímém přenosu. Fenomén má i své vycházející hvězdy, největší úspěch slaví u internetového publika Park Seo-Yeon známá pod přezdívkou Diva.

Diva začala se streamováním svých bohatých večeří před třemi roky, kdy ještě pracovala v konzultantské firmě. A přestože se od té doby začalo stejné kratochvíli věnovat více než tři a půl tisíce dalších Korejců a Korejek, její popularita stále stoupá. Mohla si již dovolit dát výpověď v práci a začít se věnovat svému koníčku profesionálně.

20 000 za večeři

Lidé ji totiž při jídle pouze nesledují, ale mohou s ní i konverzovat a posílat jí virtuální balónky v hodnotě 100 wonů (necelé 2 koruny), za měsíc si Diva přijde v průměru na 190 000 korun. Podařilo se jí ale také vydělat více než 20 000 korun během jednoho večera.

Proč jsou ale Korejci ochotni platit za to, aby někoho viděli jíst? "Lidé si to užívají, pokud sami nemohou sníst takové množství nebo jsou na dietě," řekla Park agentuře Reuters. To se ale jeví spíš jako masochismus než pomoc při dietě. "Kdo odvyká kouření, nebude se dívat na film jako Dobrou noc a hodně štěstí, kdo chce zhubnout, nepůjde do kina na Babbetinu hostinu, " pochybuje o jejích slovech gastronomická novinářka a autorka kuchařek Petra Pospěchová.



Jídlo je intimní aktivita

Důvodem obliby nového fenoménu může být i pocit osamění, kteří Korejci zažívají. V Jižní Koreji je čtvrtina domácností tvořena jenom jednou osobou a jejich počet stále roste. Dokáže ale obrazovka opravdu nahradit lidskou společnost u stolu?

"Přikláním se k bloggerům, kteří její vysílání označují za foodporno nebo gastronomický voyerismus. Jde jenom o to, že mohou bez ostychu a soustředěně někoho sledovat při celkem intimní aktivitě. To může někomu připadat poměrně rajcovní. Možná jsou jejími fanoušky kromě jiného i ti, které už nebaví dívat se na skutečné porno," uvažuje Pospěchová.



Je totiž pravdou, že úspěšní on-line jedlíci jsou většinou mladé a atraktivní ženy. Navíc v Asii není pro ženy běžné "cpát se" na veřejnosti. Například v Japonsku prodávají větší hamburgery s ochranným krytem, který zastíní ostatním výhled na ženu zakusující se do housky s masem.



V Koreji je ale podle místních médií gastronomie na vzestupu a roste i počet kuchařských show, do kterých se postupně zapojují i muži. Sama Park tráví přípravou jídla mnoho hodin a utratí za něj až polovinu svého výdělku. K divákům se ale dostane až její tříhodinové debužírování před webkamerou. Za svou profesionální kariéru už přibrala 9 kilogramů, což není překvapivé.



Dorazí trend i k nám?

Dočkáme se evropské verze s krásnou Italkou pojídající špagety, nebo Francouzskou nad burgundským gulášem? Petra Pospěchová o tom pochybuje: "Průměrný Francouz nemá problém vyrazit na večeři do oblíbeného bistra sám. Představa, že namísto toho zapne monitor a bude sledovat večeři někoho cizího, je, jemně řečeno, absurdní."