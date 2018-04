V kavárničce u Oněnky se řeší hubnutí, sex, děti i dovolená

Představte si podnik, jehož interiér je rozdělený do menších pohodlných boxů. V jednom sedí dámy, které nad kávou rozebírají nejnovější módní trendy, ve druhém se pak řeší kam se kdo letos chystá na dovolenou a s kým. A před dalším jsou zaparkované dva kočárky a jasně slyšíte, jak si jedna maminka druhé stěžuje, že ten její andílek nechce jíst a co s tím...

Přesně takhle, ale virtuálně, to vypadá U Oněnky. Je jen na vás, do kterého boxu se přikliknete a s kým a o čem začnete debatovat. Hlavní stránka vás přivítá nejnovějšími příspěvky, ale pokud jste se například právě rozhodla, že hubnete do plavek, klikněte na "Hubnutí" a rozbalí se vám další související diskuse neboli vlákna.

Co Kavárnička umí?

Vstupenkou do kavárničky sice není původní registrace ze serveru idnes, ale po nové registraci a přihlášení můžete nejen diskutovat na stávající témata, ale také třeba zakládat svá vlastní diskusní vlákna. Jako registrovaná uživatelka navíc získáte přístup ke zcela novým funkcím.

Novinkou je třeba možnost přiřadit si ke svému virtuálnímu já "avatar", tedy obrázek, který se objeví u každého vašeho příspěvku. Můžete si také založit a spravovat svůj vlastní profil včetně fotky a údajů o sobě. Všechny tyto funkce jsou přístupné přes tlačítko Uživatelský panel v levé liště.

Každá uživatelka má také možnost přímo do diskuze jednoduše vložit obrázek, když tedy mluvíte třeba o kabelce, máte možnost ji ostatním snadno ukázat. Nahrát můžete i vlastní fotoalbum, které uvidí jen vaši přátelé, a najdete-li si v Kavárničce nějakou virtuální kamarádku, můžete si s ní povídat přes soukromé zprávy.

Na zdi kavárničky visí praktický kalendář, kde najdete tipy pro volný čas, kulturní vyžití, sport a podobně. Redakce do něj vkládá to, co pokládá za hodné vašeho zájmu, ale může tak samozřejmě učinit i každá zaregistrovaná uživatelka.

Pokud tedy víte o nějaké akci (jednodenní i déletrvající), která by mohla ostatní zajímat, můžete ji snadno sama zapsat do kalendáře. Ostatním uživatelkám se pak v určeném období objeví upozornění na hlavní stránce.

Přejeme vám příjemný pobyt v naší Kavárničce a doufáme, že se do ní budete rády vracet a že tam na kávu pozvete i své kamarádky. Všechny nápady, postřehy nebo stížnosti směřujte na e-mail kavarnicka@idnes.cz.