V kariéře mi soutěž pomohla, říká Roman Vojtek

Přestože měl Roman Vojtek s tancováním zkušenosti z muzikálů, přiznal, že na sobě během StarDance musel ještě hodně zapracovat. Vynikající tanečnice Kristýna Coufalová mu byla dobrou rádkyní a trenérkou. Její zkušenosti v kombinaci s Romanovým vtipem a přirozeným tanečním nadáním udělaly své a dvojice si vytančila titul nejlepších tanečníků soutěže.

Tvrdí, že jeho slabou stránkou je to, že nedokáže dotáhnout věci do cíle a občas je trochu líný. O tom by se však dalo polemizovat, když uvážíme, kolik nejrůznějších aktivit stíhá. Říká, že je komediant, čímž míní jeho multioborovost.

Tento čtyřiatřicetiletý herec, zpěvák, tanečník a moderátor vystudoval brněnskou JAMU, obor muzikálové herectví. Zkušenosti pak získával v nejrůznějších divadelních inscenacích a muzikálech, například West Side Story (za roli Tonyho získal v roce 2007 nominaci na Cenu Thalie), Hair, Hrabě Monte Cristo, Miss Saigon nebo Pomáda.

V současnosti hraje v několika představeních Městského divadla v Brně, G-studia a v muzikálu Producenti. Zároveň se připravuje na roli policisty v novém muzikálu Vašo Patejdla Jack Rozparovač.